Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Abbiamo recensito per voi, sesto volume di, la seriescritta dae disegnata da

Trovate la recensione nella parte superiore della pagina e il podcast dopo la sinossi del brossurato con alette (17 x 26 cm, 128 pp., col., 14,90 Euro) edito da saldaPress, contenente le storie originariamente pubblicate negli Stati Uniti sulle pagine di Outcast #31/36.

Chi è Rowland Task? E perché si è precipitato a Rome? Una cosa è certa: la sua presenza è legata a quella di Kyle e il suo compito è quello di impedire al Reietto e a suo padre di radunare abbastanza alleati da poter indebolire il progetto della Fusione. Le forze oscure che obbediscono a uomini come Rowland Task stanno per raccogliersi, con l’obiettivo di scatenare una vera e propria guerra. Per Kyle, Simon e il reverendo Anderson è venuto il momento di unire le forze e prepararsi al peggio. Ma sarà sufficiente ad arginare il Male, preservando Amber, Allison e tutte le altre persone innocenti coinvolte in questa folle e oscura vicenda? Sarà sufficiente a impedire che Rome e il resto del mondo siano letteralmente invasi dall’oscurità? Forse sì, ma a patto che una forza più grande sgorghi da Kyle e dagli altri Reietti. Robert Kirkman e il disegnatore Paul Azaceta, con l’aiuto della straordinaria colorista Elizabeth Breitweiser, continuano con OUTCAST ad accompagnarci in un cammino dentro l’orrore della provincia americana.