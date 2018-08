Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sul profilo Twitter ufficiale del film animato, tratto dal mangadi, sono state condivise quattro clip; in ognuna si possono vedere stralci delle scene d’azione della pellicola, sia nella loro versione definitiva che in quella con i fotogrammi chiave.

Il lungometraggio animato è uscito nei cinema giapponesi lo scorso 3 agosto e ha incassato 500.320.000 di Yen (circa quattro milioni di Euro) nelle prime tre settimane. Ecco la trama:

Gli esami di fine semestre sono finiti e gli studenti si preparano per il campo di allenamento estivo. Deku e All Might ricevono un invito da una certa persona per andare oltreoceano in una gigantesca città artificiale chiamata I-Island. Quest’isola, una sorta di Hollywood della scienza che riunisce i più importanti scienziati da tutto il mondo, ospita un’esposizione chiamata I-Expo, dove vengono mostrati i risultati delle ricerche scientifiche svolte sui Quirk.

In questa occasione, Deku incontra una ragazza priva di Quirk chiamata Melissa, e ricorda il suo passato da persona priva di poteri. Improvvisamente, scatta l’allarme del sistema di sicurezza dell’isola e tutti i presenti in città vengono presi in ostaggio. Il fine dei villain è quello di scuotere la società degli eroi, e l’unico uomo che può risolvere la situazione è il simbolo della pace: All Might.