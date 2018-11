Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Gli sceneggiatori di, lo mettono subito in chiaro, intervistati dal sito ufficiale della: non ci saranno spoiler.

Ci sono un sacco di cose da dire sui problemi dei mutanti nel mondo contemporaneo e non hanno intenzione di anticipare granché sul modo in cui hanno intenzione di farlo. Semplicemente, assicurano che il retaggio degli X-Men li ha raggiunti in maniera importante. Nessuno di loro è preparato a quel che li attende.

I tre sono stati intervistati all’indomani dell’uscita del trailer che potete vedere in questo articolo, che mostra il gruppo storico dei mutanti divisi e dispersi:

Thompson – Molti ci hanno chiesto anticipazioni, dopo aver visto il trailer e le copertine, soprattutto sui ruoli dei personaggi che vi compaiono, dando per scontato che saranno importanti, vista la loro presenza. Lasciatemi dire che il teaser è grandioso e che David Marquez è il migliore. Ma in quel video ci sono un sacco di personaggi perché il problema che si manifesterà riguarda tutti gli X-Men, il loro passato. Riguarda tutti i mutanti e pertanto tocca moltissimi personaggi, anche se non saranno i protagonisti della vicenda e magari si faranno vedere solo verso la fine. Per esempio. Gli eventi avranno una portata enorme. Ed fa un sacco di battute riguardo la morte dei personaggi, ma io sono convinta che la morte sia un problema sopravvalutato, al confronto di quel che vedrete. Molti di voi saranno sorpresi.

Brisson – Assolutamente. Penso che tutti quanti l’abbiamo pensato. Siccome saranno coinvolti un sacco di personaggi, tutti hanno notato quelli mancanti e ce ne hanno chiesta ragione. E poi hanno iniziato a domandarci, per favore, di non uccidere questo o quell’altro. Matt non aiuta, perché ogni volta delude i fan. Ci spiace. Morto!

Rosenberg – E se mi chiedete dove sia un X-Men di questa storia, per regola, vi risponderò che è deceduto.

Thompson – Lo abbiamo già detto. Un sacco di giovani X-Men, a parte Laura Kinney, ci sono scappati via nella confusione e nella pletora di personaggi della storia. Ci sono tantissimi X-Men e non era facile trovare posto per tutti. Questo non significa che vogliamo lasciare qualche personaggio in panchina, ma con una storia del genere capita, per natura. Non potevamo coinvolgere proprio tutti quelli che avremmo voluto, ma una delle cose che preferisco di questa storia è il fatto che, in definitiva, è raccontata per questi giovani X-Men. Nello specifico, Corazza, Pixie, Rockslide e Glob hanno dei ruoli molto importanti. E non solo nelle scene d’azione, ma alla luce delle domande e delle lamentele di cui sono portatori, dell’evoluzione cui sono destinati.

Brisson – Confermo. Si tratta di uno degli aspetti più divertenti. Tutta la serie è grandiosa, ma questa parte in particolare mi ha soddisfatto, la possibilità di elevare quei personaggi. In passato, vedevamo in New Mutants che crescevano, diventavano membri di X-Force, una squadra vera e propria, indipendente. Da tempo non vediamo capitare qualcosa del genere.

Rosenberg – Credo che questa componente generazionale che abbraccia il gruppo degli X-Men sia molto importante. Ed e Kelly ne sono sempre stati entusiasti, da ragazzi. Anche io amo i mutanti più giovani, ma mi ci è voluto un po’ per capire che la loro storia è in realtà lo specchio di un’altra vicenda, molto più ampia, raccontata in modo diverso. E la cosa è perfetta per questa idea delle generazioni di X-Men che stiamo esaminando. Se avete un’era del gruppo che preferite, noi stiamo cercando di proporvi tutto quel che avete amato, mostrandovi personaggi che provengono da tutte le epoche, aggiornandovi su quel che stanno facendo e facendovi vedere come affrontano i problemi che si troveranno di fronte. I più giovani sono l’ultima delle tante generazioni di X-Men, quindi, seguire la loro parabola è stato interessantissimo. Tanto da cogliermi di sorpresa.