Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Abbiamo recensito per voi, scritto e disegnato da. Trovate la recensione nella parte superiore della pagina e il podcast dopo la sinossi del volume (14 x 20,5 cm, B, 240 pp., col., 15,50 Euro) edito da

Da una delle più apprezzate disegnatrici internazionali di fumetti scientifici – già illustratrice del bestseller del New York Times “Primati – un libro di scienza a fumetti”, ironico e istruttivo, capace di soddisfare con accuratezza ogni curiosità sul nostro corpo e il suo funzionamento! Benvenuti allo Spettacolo del corpo umano! Grazie alla guida di un irriverente Scheletro scoprirete tutto del nostro corpo: come cresciamo, perché abbiamo il singhiozzo, come sogna il cervello e il lungo viaggio di un panino dal tavolo da pranzo al water. Dalle ossa alla pelle, passando per tutti gli apparati, Scheletro trascina i lettori in un appassionante tour a fumetti del nostro organismo.