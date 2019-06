Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

THE WALKING DEAD:

un’edizione speciale per sostenere le battaglie LGBTI+ e un progetto di Arcigay

Il prossimo 13 giugno, in coincidenza con l’uscita della versione regular, saldaPress pubblicherà un’edizione variant molto speciale di The Walking Dead numero 59. Molto speciale, molto importante e unica nel panorama del fumetto italiano.

In accordo con Skybound – l’etichetta di Robert Kirkman all’interno di Image Comics ­–­ saldaPress ha deciso, infatti, di realizzare un’edizione variant di uno dei fumetti più popolari del mondo – con copertina disegnata da Sina Grace e colorata da Tamra Bonvillain – per celebrare, in occasione dell’Onda Pride 2019, la comunità LGBTI+ e i progressi ottenuti in anni di battaglie, combattute pacificamente con lo scopo di promuovere i valori di inclusività e supporto per tutti.

Il ricavato della vendita degli albi – 2000 copie numerate il cui prezzo di copertina è di 5 euro – andrà a sostegno del progetto Schoolmates voluto e sviluppato dall’associazione nazionale Arcigay, partner di saldaPress nell’iniziativa. Il progetto si occupa di collaborare con scuole ed enti locali nella creazione di laboratori e percorsi di formazione sui temi del contrasto al bullismo, della destrutturazione degli stereotipi di genere e della conoscenza dell’identità sessuale (maggiori informazioni su questo e altri progetti di Arcigay sono disponibili sul sito www.arcigay.it).

Un impegno anche concreto, dunque, che, per la prima volta in Italia, vede una casa editrice di fumetti dedicare un’edizione speciale di una propria pubblicazione a un progetto per il sostegno delle battaglie LGBTI+.

Come ha detto Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale saldaPress, “La libertà creativa è fondamentale per chi fa il nostro mestiere. Ma, nello stesso tempo, crediamo che sia importante dichiarare apertamente che, come casa editrice, siamo a favore dell’inclusività, della diversità e della parità di tutti. Oggi più che mai. Anche con un piccolo ma importante gesto come questo”.

L’immagine di copertina è una chiara – e combattiva – dichiarazione d’intenti. Il protagonista è Jesus, uno dei personaggi principali di The Walking Dead, che nella serie ha un compagno ed è l’emblema di un mondo e di una forma di civilizzazione che, nel fumetto, non prevede discriminazioni o difficoltà di alcun tipo rispetto alle scelte sessuali e all’orientamento di genere dei singoli individui. Jesus brandisce una bandiera arcobaleno, con la quale si libera di uno zombie, che ha tutta l’aria di rappresentare il vecchio mondo.

L’albo – a tiratura limitata e numerata – sarà disponibile in fumetteria, nello shop online del sito saldapress.com e, in anteprima, il 7 giugno dalle 18.00 alle 20.00 presso Gay Center via Nicola Zabaglia 14, in occasione della presentazione del fumetto. E, sempre presso Gay Center, dal 13 giugno in avanti negli orari di apertura.

Nei giorni seguenti sarà possibile trovarlo in vendita in alcuni specifici Pride in giro per la penisola:

– Torino Pride 15 giugno

– Vicenza Pride 15 giugno

– Lazio Pride (Frosinone) 22 giugno

– Milano Pride 29 giugno

– Bari Pride 29 giugno

– Toscana Pride (Pisa) 7 luglio

Nei prossimi giorni si aggiungeranno altri Pride, in altre città italiane, e verranno comunicati sui canali ufficiali e sul sito di saldaPress e di Arcigay appena possibile.

Con l’augurio, da parte di saldaPress e Arcigay, che si tratti solo del primo passo di un lungo cammino e di una proficua collaborazione.

CHI È L’AUTORE DELLA COVER?

SINA GRACE è uno sceneggiatore e disegnatore americano. Ha lavorato come direttore editoriale per l’etichetta Skybound Entertainment di Robert Kirkman. Successivamente è passato a scrivere e disegnare graphic novel a fumetti – spesso dal taglio autobiografico – per Image Comics (Not My bag, Nothing lasts forever, Self-obsessed, quest’ultimo adattato anche in una web-series interpretata, tra gli altri, dallo stesso autore) e a sceneggiare la serie dedicata al personaggio di Iceman per Marvel Comics. Attualmente è al lavoro sulle serie Jughead’s Time Police, Go Go Power Rangers, nonché su un graphic novel ispirato al franchise La casa dei fantasmi (Haunted Mansion) atteso negli USA per fine dell’anno.

Vive a Los Angeles, in California.