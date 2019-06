tempo di lettura 3'

Dalla pagina Facebook di, il direttore artisticoha annunciato la scomparsa di, scrittore, sceneggiatore, editore (Comic Art) e organizzatore di eventi, tra cui ildi Bordighera (1965), che dopo un anno si trasferì a Lucca e divenne, con il tempo, la principale kermesse fumettistica italiana che oggi tutti conosciamo.

Traini, che restò direttore della fiera toscana fino al 1992, è morto ieri, lunedì 3 giugno, all’età di ottantotto anni. Tante le dimostrazioni di stima e affetto apparse sui social, tra cui anche un comunicato stampa diffuso da Lucca Crea e Lucca Comics & Games, che vi proponiamo in coda al pezzo.

Riccardo Corbò – Scomparso Traini, scompare una grande fetta della Storia del Fumetto italiano. La cosa che mi colpisce è che moltissime persone dell’ambiente odierno non lo hanno conosciuto, o non sanno neanche chi sia (permettetemi una battuta, anche in questo momento: non so se è meglio o peggio per il suo ricordo, che non lo sanno). Troppo presto per storicizzarlo nella sua completezza, lancio al pubblico solo un frammento della sua complessa avventura terrena. E’ una lunga intervista da me realizzata per il sito del Tg3 nel 2016, in occasione dei 50 anni di Lucca Comics & Games (o meglio, di 50 anni di rapporto tra festival del fumetto e la città di Lucca). Credo che sia l’unica così completa, e che visivamente inquadri una parte importante della sua vita (e delle ricadute su tutto l’ambiente del Fumetto, anche oggi).