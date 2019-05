Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

BAO Publishing al Salone del libro di Torino 2019

Festeggiamo i 10 anni di BAO al Salone del libro di Torino! Zerocalcare dedica in anteprima la nuova edizione di “Un polpo alla gola”, Leo Ortolani presenta “Due figlie e altri animali feroci”, Alberto Madrigal presenta “Pigiama Computer Biscotti”, Alessandro Baronciani legge “Le ragazze nello studio di Munari”. E poi i laboratori di Madrigal, di Maicol&Mirco con “Palla Rossa e Palla Blu” e di Capitan Artiglio con “Kids with Guns”. Tra gli autori allo stand BAO anche Joann Sfar, ospite di un incontro insieme a Zerocalcare, Marta Baroni protagonista del progetto per le scuole “Adotta uno scrittore”, Daniel Cuello, AlbHey Longo, Teresa Radice e Stefano Turconi.

Quest’anno ci trovate al nuovo padiglione Oval (stand W136 – X137) con tanti ospiti, eventi e novità!

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare la sua presenza al Salone del libro di Torino dal 9 al 13 maggio 2019, Padiglione Oval, stand W136 – X137.

Festeggiamo i 10 anni di BAO Publishing nell’evento BAO X, domenica 12 maggio alle ore 13:30 in Sala Oro, con gli editori e tanti amatissimi autori del catalogo BAO: Zerocalcare, Leo Ortolani, Teresa Radice e Stefano Turconi, Alberto Madrigal, Daniel Cuello e Capitan Artiglio.

Attesi gli eventi al Bookstock Village: in sala El Dorado, venerdì 10 maggio alle ore 18:30 “Reading nello studio di Munari” con Alessandro Baronciani che legge il suo graphic novel “Le ragazze nello studio di Munari” e sabato 11 maggio alle ore 17:30 “Due figlie e altri animali feroci” con Leo Ortolani.

Domenica 12 maggio alle ore 17:30 Zerocalcare intervista in Arena Bookstock l’autore francese Joann Sfar, nell’evento in collaborazione con Edizioni Clichy e Logos Edizioni. Lunedì 13 maggio alle 13:00 Marta Baroni, autrice di “Uma del mondo di sotto”, è tra i protagonisti del progetto per le scuole “Adotta uno scrittore”.

In anteprima: allo stand BAO Zerocalcare dedica la nuova edizione di “Un polpo alla gola” con una nuova postfazione a fumetti inedita e una nuova copertina e Alberto Madrigal dedica “Pigiama Computer Biscotti”.

Tanti i laboratori: in sala Gotham, venerdì 10 maggio alle ore 11:45 “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” con Maicol&Mirco, alle ore 13:00 “Pigiama Computer Biscotti” con Alberto Madrigal. Sabato 11 maggio alle ore 14:15 “Kids with Guns” con Capitan Artiglio.

Tutti gli ospiti che vi aspettano in dedica allo stand BAO: Alessandro Baronciani, Marta Baroni, Capitan Artiglio, Daniel Cuello, Joann Sfar, AlbHey Longo, Alberto Madrigal, Maicol&mirco, Teresa Radice e Stefano Turconi, Leo Ortolani, Zerocalcare.

Vi aspettiamo!