Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

SHOCKDOM PRESENTA

CORA 1

di ALESSANDRA ALYAH PATANÈ e FIDALMA CONTE

11 APRILE, 2019

Una novità della collana MANGA

Shockdom presenta Cora, un volume nato dalla collaborazione fra Alessandra “Alyah” Patanè, già autrice per Shockdom della saga Greedy Flower, con Fidalma Conte, alias Yuniiho, disegnatrice con 300mila follower su Instagram.

SINOSSI : In una città dove la magia si nasconde tacitamente tra gli esseri umani, vive Cora: una solare studentessa inconsapevole di essere una strega. Presto Cora verrà a conoscenza della verità, del suo passato e della sua natura, venendo a contatto con una misteriosa spilla. Scoprirà di essere destinata ad affrontare conflitti che il suo regno ha deciso per lei, ma non sarà da sola! Incontrerà altre streghe che da tempo aspettavano il suo risveglio…

Le due autrici raccontano: “Cora è una piccola perla, la nostra dolce creatura su cui abbiamo messo impegno, cuore e sudore! Una storia attraverso il quale il lettore viene completamente rapito dalla propria realtà e catapultato in un mondo di magia e mistero che insegna che non sempre tutto può essere spiegato con la logica, e che certe volte le cose che accadono sono fuori dal nostro controllo. Questo fumetto rivisita la figura delle streghe, l’idea di occulto, la percezione che si ha di bene e male e lo incastra perfettamente nella quotidianità di ogni studente protagonista della narrazione. Vogliamo condividere questo concetto con tutti coloro che sentono il bisogno di evadere e viaggiare, attraverso una magica avventura, tra le pagine di questo manga!”

Aggiunge Alessandra Martino, responsabile editoriale Shockdom per la collana Manga: “Nel panorama del manga italiano mancava qualcosa, il genere “mahō shōjo” molto celebre nella cultura manga giapponese. Con Cora ci gettiamo a capofitto in quel genere, regalando alle nostre giovanissime lettrici una serie ricca di magia, battaglie e mondi paralleli in cui l’esistenza della magia è fondamentale. Lo stile delicato della giovanissima Fidalma si sposa perfettamente con questo concept: i design dei personaggi sono curati nei minimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento delle streghette. Alessandra è la creatrice di questo universo: una maestra nell’ alternare perfettamente momenti drammatici a esilarante comicità, oltre a curare nel dettaglio la personalità di ogni singolo personaggio. Se vi siete appassionati alle sue opere precedenti noterete sicuramente il suo particolare stile narrativo! Il connubio di due bravissime autrici non può che portare alla produzione di una storia meravigliosa: la dolce Cora resterà nei vostri cuori!”

CORA 1

è in libreria e fumetteria dall’11 APRILE

ALYAH E FIDALMA CONTE – PRESENTAZIONI

Cora 1, anteprima 01

Cora 1, anteprima 02

Cora 1, anteprima 03





Gli autori

Alessandra Patanè nasce a Catania. Studia alla Scuola Internazionale di Comics di Roma e si trasferisce in seguito a Berlino. La sua opera più conosciuta è Greedy Flower, fumetto nato inizialmente sul web nel 2013 e successivamente edito in soluzione cartacea da Shockdom nel 2014. Nel 2017 pubblica CTRL-Z per Panini Comics con il terzo volume pubblicato a Novembre 2018.

Fidalma Conte, classe 1997, ha deciso di inseguire il suo sogno di pubblicare manga in Italia, proponendosi alla casa editrice Mangasenpai e pubblicando con loro la sua prima opera all’età di 19 anni: “Amalia Maidream Cafè”. In seguito, inizia gli studi presso IUDAV, l’università di videogiochi e animazione, dove tutt’oggi studia e si impegna per poter lavorare anche nel mondo dei videogiochi.

Shockdom è una casa editrice di fumetti fondata nel 2000 da Lucio Staiano. La sua mission “Nerverending Quest” si focalizza sulla ricerca infinita intesa sia come innovazione nei mezzi e nel linguaggio sia come scoperta e valorizzazione di nuovi talenti. Leader in Italia nella produzione di webcomics e nella perfetta integrazione tra editoria tradizionale e digitale, Shockdom si pone come obiettivo l’evoluzione e il cambiamento del fumetto in Italia e all’estero con una rosa di autori giovani e italiani come Sio, eriadan, Stefano Antonucci e Daniele Fabbri, Giulio e Marco Rincione, Mattia Labadessa, Fraffrog e RichardHTT.