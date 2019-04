tempo di lettura 3'

A sei mesi daannuncia il nuovo albo della propria rivista di divulgazione scientifica a fumetti, che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana.

The Stellar Issue avrà come contenuto principale La fanciulla e il drago, storia scritta da Licia Troisi (Cronache del mondo emerso) per gli storyboard di Carmine Di Giandomenico (Flash, Orfani), i disegni di Alessandro Micelli (Tales of Avalon, The Ballad of Sang) e i colori di Leo Colapietro (Van Helsing vs. Frankenstein, Astonisher).

L’albo conterrà inoltre delle storie brevi firmate da Mario Natangelo (Il fatto quotidiano, Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi), Davide La Rosa (La Bibbia 2, Suore ninja) e alcune vignette di Walter Leoni (Il fatto quotidiano, Bischerock’n Roll).

Di seguito trovate il comunicato stampa, seguito da alcune immagini in anteprima dell’albo.

Comics & Science presenta il volume “Comics&Science – The Stellar Issue” Dopo il suo ultimo volume dedicato alla fisica della materia e contenente un’esclusiva storia di Zerocalcare,

Comics&Science, il progetto di divulgazione scientifica a fumetti del CNR e dello studio Symmaceo,

presenta il suo ultimo volume, Comics&Science – The Stellar Issue, dedicato all’astronomia e all’astrofisica. La protagonista di quest’albo è la scrittrice fantasy di fama internazionale (con un dottorato di ricerca in

astrofisica) Licia Troisi, autrice per questo numero della storia a fumetti La fanciulla e il drago. Ad affiancarla nella realizzazione, Carmine Di Giandomenico (storyboard), Alessandro Micelli (disegni) e Leo Colapietro (colori). Lungo la storia, nane bianche, draghi e supereroine si incontreranno nel punto di unione tra fantasy e fantascienza, raccontando la battaglia per il destino di un’intera civiltà. Tra gli altri contributi fumettistici troviamo le storie brevi di Mario Natangelo, vignettista de Il Fatto

Quotidiano, Davide La Rosa e le vignette di Walter Leoni, a commentare gli articoli di approfondimento che

completano il volume. Questi ultimi, redatti da ricercatori e divulgatori, com’è nella tradizione

Comics&Science, consentono al lettore interessato di approfondire gli argomenti scientifici sullo sfondo della

storia a fumetti. A completare questo numero, un’intervista agli autori condotta dall’astrofisico e divulgatore Amedeo Balbi,

un articolo a cura del web-magazine Orgoglio Nerd e “l’edicola di Lercio.it”, con i titoli delle ultime (fake)

news scientifiche. Il numero sarà presentato l’11 aprile alle ore 15:30, in occasione del National Geographic Festival delle

Scienze, presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. In occasione dell’evento

saranno presenti: gli autori della storia Licia Troisi e Alessandro Micelli; l’astrofisico e divulgatore Amedeo

Balbi; il fumettista Guido Silvestri, in arte Silver e già autore Comics&Science per il numero “Materia Oscura”;

Roberto Natalini e Andrea Plazzi, fondatori dell’iniziativa Comics&Science. L’incontro sarà moderato da

Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze e di National Geographic Italia. A seguito dell’evento si terrà un

firmacopie con Licia Troisi e Silver presso il bookshop Notebook dell’auditorium. L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi presso il sito TicketOne.it, selezionando

l’evento “Comics&Science Speciale Festival delle Scienze”. Comics&Science è molte cose: un progetto di divulgazione scientifica a fumetti sviluppato dal Consiglio

Nazionale delle Ricerche e dallo Studio Symmaceo, una collana di CNR Edizioni, una parte della

programmazione culturale di Lucca Comics&Games ed un organizzatore di incontri presso i festival

fumettistici e scientifici di tutta Italia. Nato nel 2012 da Roberto Natalini e Andrea Plazzi come il ciclo di

incontri Lucca Comics&Science, dal 2013 ad oggi ha pubblicato volumi con storie inedite firmate dai grandi

del fumetto italiano: Leo Ortolani, Tuono Pettinato, Zerocalcare, Silver, Giuseppe Palumbo, per dirne alcuni.

L’obiettivo è quello di promuovere il rapporto tra scienza e intrattenimento, nella convinzione che entrambi

costituiscano momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino.