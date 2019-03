tempo di lettura 2'

Per quanto riguarda la serie regolare, il 6 giugno arriverà in edicola e in fumetteria Daredevil 93 (Daredevil & i Cavalieri Marvel 93, 17 x 26 cm, S., 64 pp., col., 3,90 Euro), che proporrà il finale dell’arco narrativo La morte di Daredevil, scritto da Charles Soule (Letter 44) e disegnato da Phil Noto (Black Widow), pubblicato originariamente dalla Marvel su Daredevil #611/612.

Questa la sinossi diffusa dall’editore modenese:

• La morte di Daredevil, ultimo capitolo! Chi vestirà i panni del nostro eroe dopo questa drammatica storia? E cosa farà il sindaco Wilson Fisk? • Un nuovo, misterioso criminale decreterà la fine del Diavolo Rosso! • Per l’occasione, tornano i più grandi nemici di Daredevil! • E nell’aldilà, Karen Page accoglierà il suo Matt!

Nel corso del mese precedente, a maggio, Panini pubblicherà Daredevil Collection vol. 24: L’incubo americano (17 x 26 cm, C., 224 pp., col., 26,00 Euro), con le ultime storie scritte da Ann Nocenti (Uncanny X-Men) per i disegni di Lee Weeks (Batman) e Mark Bagley (Ultimate Spider-Man), pubblicate originariamente dalla Casa delle Idee su Daredevil #283/291.

Sarà un momento importante per gli appassionati del Diavolo di Hell’s Kitchen, in quanto, per la prima volta in Italia, il ciclo della Nocenti – che in origine venne serializzato su Fantastici Quattro – sarà infine disponibile nella sua interezza in volume, tra i brossurati della collana Eroi d’autore vintage e la Daredevil Collection.

Inoltre, nel volume sarà inclusa la storia realizzata dalla sceneggiatrice per Daredevil #500, in tandem con David Aja (Hawkeye).

• Ultimo volume dedicato alla riproposizione delle storie di Ann Nocenti! Una raccolta delle più controverse storie di Devil mai scritte! • Di nuovo a New York, Matt ha una crisi esistenziale e mette in discussione tutta la sua vita, Devil compreso! • Bonus speciale: un racconto speciale realizzato dall’autrice, in coppia con David Aja, due decenni dopo quel ciclo ormai entrato nella leggenda.

Chiude la carrellata Daredevil di Frank Miller 5 (16 x 21 cm, B., 96 pp., col., 4,90 Euro), nuovo appuntamento con l’edizione pocket dello storico ciclo firmato dal creatore di Sin City e 300. L’albo verrà pubblicato il 30 maggio.

• Il boss della malavita Kingpin ha in mano la città! • Daredevil è l’unico ad opporsi a Wilson Fisk! • Elektra, Luke Cage e Iron Fist partecipano alla lotta. • Politica, crimine e super eroi nel capolavoro di Frank Miller.

Fonte: Anteprima