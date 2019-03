tempo di lettura 1'

ha annunciato peruna nuova edizione illustrata di, racconto in prosa dioriginariamente pubblicato danel 1998. Quello che è divenuto ormai un classico nei paesi anglosassoni, sarà proposto in una veste grafica inedita, impreziosita dall’arte di uno dei giganti del comicdom,(Daredevil: Amore & Guerra, Elektra: Assassin).

Trattasi di una vera e propria autobiografia di Kris Kringle, anche se non è stato ovviamente svelato come e dove il fantasioso Green abbia incontrato Babbo Natale e ascoltato dalla sua viva voce quanto poi ha riportato nel libro. Il racconto ripercorre l’incredibile vita di Santa Claus, dall’infanzia alla fabbrica di giocattoli, fino al primo volo in giro il mondo durante un’ormai remota vigilia di Natale.

Santa: My Life & Times è un volume da sfogliare e leggere con tutta la famiglia, ha spiegato David Leach, editor della londinese Titan Comics, aggiungendo:

Avere la possibilità di lavorare a questo meraviglioso libro è un’esperienza incredibile. Artisticamente parlando è stupendo e la storia è così magica che ti fa percepire l’atmosfera natalizia a prescindere dalla stagione. Il mito di Santa Claus è noto universalmente, ma non lo è altrettanto la storia della sua vita. Questa autobiografia, meravigliosamente illustrata da una leggenda dei comics come Bill Sienkiewicz e narrata da Jared Green, ci offre l’opportunità di vivere lo stupore del Natale in un modo totalmente nuovo.

Santa: My Life & Times, copertina di Bill Sienkiewicz

Santa: My Life & Times, anteprima 01

Santa: My Life & Times, anteprima 02

Santa: My Life & Times, anteprima 03

Santa: My Life & Times, anteprima 04

Santa: My Life & Times, anteprima 05











Fonte: Hollywood Reporter