tempo di lettura 2'

Sul sito ufficiale dell’adattamento animato di Beastars, manga di Paru Itagaki, sono stati diffusi una nuova locandina e i nomi di alcuni componenti dello staff che lavorerà al progetto.

L’anime, di cui è già stato mostrato il primo trailer, è diretto da Shinichi Matsumi (assistente alla regia dei film di animazione Pom Poko e Porco Rosso) presso lo studio Orange; Nanami Higuchi è alla scrittura della sceneggiatura, Nao Ootsu cura il character design, Eiji Inomoto è alla direzione della CGI e Satoru Kousaki alla composizione delle musiche.

Tra gli altri componenti dello staff, sono stati annunciati Minami Kuribayashi nel ruolo di Art Director, Ken Hashimoto al color design, Shiori Furusho come direttore della fotografia e Junichi Uematsu come editor.

Come ufficializzato nei giorni scorsi, l’anime verrà trasmesso in Giappone su Fuji TV a partire da ottobre e sarà disponibile nel resto del mondo in esclusiva su Netflix.

Il manga ha esordito nel settembre del 2016 su Weekly Shonen Champion, rivista nipponica edita da Akita Shoten, e il dodicesimo volumetto è stato pubblicato in Giappone lo scorso 8 febbraio. Beastars è considerato il fumetto rivelazione del 2018, anno in cui ha vinto il Taisho Award, l’Osamu Tezuka New Creator Prize e il Premio Kodansha come miglior manga di genere shonen.

In Italia il fumetto è disponibile sotto le insegne di Planet Manga. Ecco la sinossi:

Chi ha paura del lupo cattivo? Di sicuro tutti gli erbivori dell’istituto Cherryton, che nel sensibile Legoshi vedono solo una minaccia pronta a ghermirli. Così quando a scuola l’alpaca Tem viene ucciso, i sospetti ricadono su di lui… Riuscirà il lupo Legoshi a smentire i pregiudizi e a ottenere giustizia?

Fonte: Anime News Network