tempo di lettura 1'

Il mondo del manga, di, diventerà presto reale! È stato infatti annunciato il progetto della costruzione di un parco tematico al coperto ispirato al celebre franchise nipponico.

Recentemente, il centro commerciale Shanghai New World ha confermato i suoi piani per costruire Naruto World, andando a occupare alcuni dei migliori spazi all’interno della struttura. Il parco sarà supervisionato dalla Nelke Planning, una compagnia di produzione teatrale nipponica specializzata in tutto ciò che riguarda anime e manga. Il centro commerciale consegnerà a Nelke Planning quasi due ettari di spazio al suo undicesimo piano per costruire la struttura ed entusiasmare i fan della serie.

Naruto World sarà uno dei primi parchi a tema anime e manga costruiti in Cina. In Giappone, il J-World Tokyo, inaugurato sei anni fa, è stato il primo parco tematico basato sui personaggi di Weekly Shonen Jump – rivista di manga edita da Shueisha – ma chiuderà questo mese.

Naruto è stato serializzato dal 1999 al 2014; il suo sequel, intitolato Boruto: Naruto Next Generations, scritto da Ukyo Kodachi, disegnato da Mikio Ikemoto e supervisionato da Masashi Kishimoto, ha esordito nel maggio 2016, con il settimo volume che è stato pubblicato in Giappone lo scorso 4 febbraio. Il manga ha ispirato un anime per la Televisione che va in onda a partire dall’aprile 2017.

Naruto e il suo sequel sono pubblicati in Italia da Planet Manga.

Fonte: Comicbook