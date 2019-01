tempo di lettura 3'

Lo scorso 25 dicembre è arrivato nelle sale Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d’animazione diretto da Bob Persichetti che porta sul grande schermo più versioni dell’Arrampicamuri della Marvel, ognuna proveniente da una differente Terra del Multiverso. Negli ultimi giorni, il trionfo ai recenti Golden Globe ha messo in risalto la qualità e lo spessore di questa spettacolare interpretazione di una delle icone della cultura pop, mentre la collana da edicola Graphic Novel Marvel ha presentato nel suo decimo volume la storia a fumetti dal quale è tratta.

Le scorribande cinematografiche di Miles Morales, Peter Parker e Gwen Stacy sono infatti ispirate a Spider-Verse (proposta originariamente da Panini Comics con il titolo di Ragnoverso), saga scritta da Dan Slott e Christos Gage, il cui arco narrativo portante è stato pubblicato sulle pagine di Amazing Spider-Man. Il volume contiene il nucleo della vicenda, vale a dire i numeri #9/15 della serie ragnesca disegnati da Olivier Coipel e Giuseppe Camuncoli.

Se i personaggi sono gli stessi, la trama si discosta parecchio da quella del cartone animato Sony: Morlun – vampiro psichico creato da J. Michael Straczynski e John Romita Jr. – si è riunito con la sua famiglia, gli Eredi guidati dal patriarca Solus, nella caccia ai totem ragneschi. Peter Parker, nel frattempo, è alle prese con l’improvvisa e inaspettata apparizione di Cindy Moon, eroina che il mondo conoscerà presto con il nome di Silk. Morsa dallo stesso ragno che ha conferito al nostro eroe i suoi poteri, la ragazza ha attirato l’attenzione degli Eredi, decisi a cancellare una volta e per tutte ogni traccia totemica dalla grande tela della vita e del destino. Per questo motivo, intorno alla figura dell’”eletto” – lo Spider-Man dell’Universo Marvel è infatti l’unico ad aver sconfitto Morlun, in passato – si raccoglie una schiera di individui ragneschi decisi a debellare la minaccia dei vampiri.

Ripescando dalla continuity del Tessiragnatele un personaggio letale e ampliandone la mitologia, Slott riesce a dare vita a un evento di notevole portata che rappresenta il vertice creativo della sua decennale gestione. La saga ha il merito di mantenere viva la lezione di Stan Lee e Steve Ditko: al netto delle loro origini, tutti gli Spider-Men e le Spider-Women sono infatti persone qualunque accomunate dall’aver vissuto eventi tragici, spinti ad accettare le responsabilità derivanti dai poteri ottenuti e a rischiare la vita quotidianamente.

Proprio come Spider-Man: Un Nuovo Universo, questo fumetto punta su una predominante componente action, ma predilige atmosfere oscure: lo smarrimento iniziale e la ricerca di una risoluzione da parte degli eroi non concedono troppo spazio a siparietti comici ma portano a sequenze cariche di tensione.

Le figure nell’inquadratura sono tantissime e le lancette corrono veloci; nonostante ciò, la natura dei protagonisti principali emerge nel migliore dei modi, grazie all’attento lavoro degli aracno-esperti Slott e Gage. In particolare, risulta indovinato il contrappunto caratteriale di Superior Spider-Man (la mente del Dottor Octopus in un corpo clonato di Peter Parker), in linea con il retaggio dell’antieroe.

Impressionante la prova al tavolo da disegno di Coipel, in particolare per come è riuscito gestire al meglio gli innumerevoli Tessiragnatele coinvolti nella storia, risultando sempre preciso ed espressivo. Vista la densità della narrazione, spesso l’artista francese utilizza splash page di grande impatto in cui innestare vignette più piccole, alle quali sono affidate dialoghi incisivi e toccanti. Lo stile più ruvido del nostrano Camuncoli si alterna a questo grande sfoggio di bravura in maniera convincente e con il limpido storytelling al quale ci ha abituati. Spetta alle colorazioni di Justin Ponsor creare un amalgama compatto, contribuendo a valorizzare le atmosfere tenebrose della guerra tra Ragni ed Eredi.

Abbiamo riletto questo storyarc (che non è una graphic novel, a dispetto del nome della collana) con enorme piacere, in quanto si tratta di uno dei più avvincenti di Spider-Man proposti nel recente passato, e ora fonte d’ispirazione di un film animato rivoluzionario, dalla veste innovativa e affascinante.