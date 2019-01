tempo di lettura 2'

Sono state aperte le candidature online per partecipare al, competizione dedicata ai cosplayer organizzata all’interno del(WCS), in occasione delle celebrazioni del ventesimo anniversario dell’anime di, tratto dall’omonimo manga di

Il World Cosplay Summit è un festival dedicato al cosplay che si tiene in Giappone sin dal 2003. Cosplayer da tutto il mondo rappresentano la propria nazione durante l’evento per stabilire quale sia il cosplay migliore! Lo scorso anno hanno partecipato alla competizione più di trentotto nazioni.

L’organizzazione del WCS sta cercando venti cosplayer da tutto il mondo per interpretare nove componenti della ciurma di Cappello di paglia e undici altri personaggi, compresi quelli dei lungometraggi animati. I venti cosplayer selezionati sfileranno il prossimo 3 agosto al World Cosplay Summit 2019 di Nagano, dove si sfideranno per vincere il Grand Prix. Non ci sono restrizioni per quanto riguarda il Paese di provenienza, e tutte le spese di viaggio e alloggio verranno coperte dall’organizzazione.

Per partecipare è necessario aver compiuto diciotto anni, iscriversi a Cosplayer.Global e caricare una foto del proprio cosplay accompagnata dall’hashtag #opcosplayking. Le candidature saranno aperte dal 7 gennaio al 30 marzo, e coloro che supereranno le selezioni verranno contattati durante i primi giorni di maggio.

One Piece viene pubblicato dal 1997 sulla rivista Weekly Shonen Jump, edita da Shueisha, mentre l’edizione italiana è curata da Star Comics. Recentemente, l’autore dell’amatissima saga ha parlato del futuro del manga, mentre sono stati rilasciati un trailer e i bozzetti dei character design di One Piece: Stampede, il nuovo lungometraggio animato che uscirà nei cinema giapponesi il 9 agosto.

Fonte: Anime News Network