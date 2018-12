Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Anche dopo l’uscita del teaser trailer , si sa ancora molto poco su, il nuovo filmambientato nel mondo dei giocattoli. L’uscita nelle sale è prevista per il prossimo, ma i fan potranno avere un’anticipazione di quello che li attende con un fumetto che uscirà un mese e mezzo prima.

Il 7 maggio arriverà infatti sugli scaffali delle fumetterie d’oltreceano un volume di settantadue pagine che raccoglierà quattro diverse storie scritte da Haden Blackman (Batwoman, Elektra) in qualche modo collegate alla nuova pellicola animata. Non sono stati annunciati i nomi degli artisti che si occuperanno dei disegni. Ecco la sinossi:

La storia continua! È passato quasi un decennio dall’ultima volta che abbiamo dato un’occhiata a come se la passavano Woody, Buzz e il resto della banda. Continuando la collaborazione con Pixar, Dark Horse è lieta di annunciare una nuova antologia di storie a fumetti dedicate a Toy Story 4 perfetta per accompagnare l’imminente e attesissimo film! Lo scrittore Haden Blackman infonde energia, divertimento e cuore in questo fumetto che ha per protagonisti i giocattoli che conoscete e amate… oltre a introdurne qualcuno mai visto! I giocattoli sono tornati e ancora una volta saranno coinvolti in un’avventura entusiasmante. Unitevi a Woody e alla banda di Toy Story in quattro storie connesse tra loro, ambientate prima e dopo Toy Story 4, per immergervi in un’avventura perfetta per tutta la famiglia!