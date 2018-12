Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È da ieri in edicola, al cui interno è pubblicato il primo episodio (di tre) dell’adattamento a fumetti di, scritto dae disegnato da(Il porto proibito, Non stancarti di andare).

I due autori hanno spiegato com’è nata questa storia a Due pollici d’avorio, la rivista quadrimestrale della Jane Austen Society of Italy:

Teresa è appassionata da sempre di letteratura inglese: non è un caso che Il porto proibito, lunga avventura marinaresca ambientata tra il Siam e l’Inghilterra dell’Ottocento, abbia come filo conduttore la Poesia dei Romantici e, in particolare modo, The Rime of the Ancient Mariner di Samuel Taylor Coleridge.

In fase di documentazione per quel romanzo grafico abbiamo fatto due viaggi in Inghilterra: il primo in cerca dei luoghi giusti per la nostra storia, tra Plymouth e varie località del Devon e della Cornovaglia; il secondo, l’anno seguente, ci ha permesso di esplorare il porto storico di Chatham e la zona limitrofa. In questa particolare occasione, invitati a un matrimonio in una spettacolare tenuta di campagna a Lenham, nel Kent, ci siamo detti subito che quel posto meraviglioso, prima o poi, avrebbe fatto da set a qualche nostra storia.

Mentre Stefano lo disegnava – come fa sempre quando viaggiamo – nella sua Moleskine, nella nostra testa quel parco e quella dimora di mattoni si trasformavano istantaneamente nella nostra versione di Netherfield. Un attimo più tardi era già scattata dentro la voglia di realizzare un nostro adattamento di Orgoglio e Pregiudizio.