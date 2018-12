tempo di lettura 4'

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti.

Con queste parole si presentava Andrea Pazienza, fumettista bolognese che ha creato personaggi entrati nell’immaginario collettivo come Zanardi, Pentothal e Pertini.

Un artista fuori dagli schemi che ha raccontato la Bologna di fine anni ’70 e inizio anni ’80, una città animata dall’università, dalla droga, dalla politica e dall’Arte; la sua matita ha saputo catturare meglio di chiunque altro un periodo della Storia italiana caratterizzato da sommosse popolari e carri armati per le strade ad arginare cortei studenteschi, una risposta collettiva a tragedie come l’omicidio di Francesco Lorusso o la strage alla stazione di Bologna.

La vita e la carriera di Pazienza sono diventate un monologo teatrale, nel quale emergono le peculiarità della sua poetica e l’importanza che ha avuto nel mondo del Fumetto italiano.

Mi chiamo Andrea, faccio l’attore.

Con queste parole Andrea Santonastaso inizia un monologo che non è solo biografia di Pazienza, ma un emozionante racconto autobiografico costruito sul suo amore per il Fumetto. Sì, perché l’interprete dello spettacolo, quando era giovane, è rimasto folgorato dalla scoperta degli albi di Pazienza: una vera rivoluzione rispetto alle storie di Topolino che era abituato a leggere. Andrea ha cominciato a disegnare, si è iscritto a una scuola di Fumetto, ha imparato da artisti del calibro di Bonvi, Magnus, Igort e Giorgio Cavazzano; un giorno, con la cartellina sotto braccio, gli si è presentata l’opportunità di mostrare le sue tavole a Pazienza. E noi spettatori, seduti in platea, dopo aver capito quanto è stato importante quell’artista per l’attore che abbiamo davanti, pendiamo dalle sue labbra in attesa del racconto in prima persona di quell’incontro.

Raramente abbiamo visto sul palcoscenico in modo così evidente l’amore di un attore per ciò che sta raccontando, la sua strabordante passione per il tema che vuole trasmettere al pubblico. Questo spettacolo non è una semplice elegia nei confronti di Pazienza, ma una toccante riflessione sulle strane strade che può far imboccare il destino: come il lavoro di un artista possa stravolgere la vita e la mentalità di una persona, ma anche un grido di rabbia per le conseguenze di scelte infelici.

Santonastaso racconta Paz, si racconta, legge alcuni estratti dei volumi a fumetti, si trasfigura nei personaggi più celebri dell’autore e li disegna su un enorme foglio bianco, fondale della scena che si arricchisce di volti man mano che lo spettacolo procede. Una selezione di brani musicali particolarmente ispirata fa risuonare ancor più potente il racconto, alcune immagini visive di grande impatto emotivo rubano per pochissimo tempo la scena a una narrazione povera di orpelli, schietta e sincera.

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti è uno spettacolo straordinario, in grado di raccontare la grandezza di Pazienza a chi non lo conosce, meglio di quanto potrebbe fare una mostra di tavole dell’artista. Ancora una volta, come già accaduto il mese scorso con Kobane Calling on stage, siamo sorpresi di quanto Fumetto e Teatro possano sposarsi in maniera così efficace.

A fine spettacolo, abbiamo raggiunto il protagonista – ancora visibilmente emozionato dopo la rappresentazione – per scambiare qualche parola sul progetto: