Notizie sparse giungono dalla Casa delle Idee per quanto riguarda il personaggio di. Come dovreste sapere, l’eventoè in arrivo ed è destinato a coinvolgere in maniera totalizzante l’Universo Marvel.

Qualche giorno fa, per preparare il terreno al conflitto, l’editore di New York ha diffuso in rete un’immagine che riporta i simboli runici dei reami che ne saranno protagonisti: Midgard, Asgard, Heven, Niffleheim, Muspelheim, Vanaheim, Jotunheim, Alfheim, Nidavellir e Svartalfheim.

Jason Aaron ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito:

Nel corso dei sei anni della mia run su Thor, ho utilizzato la guerra di Malekith per esplorare i diversi reami che sono connessi all’Albero del Mondo. Siamo stati su ognuno di essi e abbiamo visto come i loro popoli sono stati colpiti da questa guerra che dovrebbe porre fine a ogni conflitto. Ora che sta finalmente per giungere alle battute finali, con la sola Midgard a resistere, là dove gli eroi della Terra stanno aspettando, gli altri reami continuano ad avere un ruolo fondamentale da giocare. Resta da vedere se sarà per il meglio o il peggio.

Novità si preparano anche per uno dei comprimari più importanti degli ultimi anni di storie del Tonante. Stiamo parlando di Roz Solomon, ex agente dello S.H.I.E.L.D.. A quanto pare, la ragazza sta per passare alle dipendenze del Wakanda. Lo testimonia il suo nuovo costume rivelato dalle immagini in anteprima di Thor #9 e dagli studi del personaggio di Mike Del Mundo, così come le dichiarazioni dell’editor Wil Moss:

Da agente dello SHIELD, Roz Solomon ha dato prova di essere un’alleata preziosa sia per Thor Figlio di Odino che per Jane Foster, quando ne ha portato il manto. Con lo S.H.I.E.L.D. ormai sciolto, Roz è più che mai desiderosa di aiutare i propri alleati asgardiani, ma non ha più le risorse e la direzione dell’agenzia dalla propria. Ed ecco Pantera Nera, con l’offerta di unirsi al suo nuovo team di supporto per gli Avengers, ovvero gli Agenti del Wakanda. Roz è ora dotata di una grandiosa tuta da spia, una pistola con proiettili di vibranio e del comandante più figo di sempre: Okoye delle Dora Milaje. Roz Solomon, agente del Wakanda, comparirà nel bel mezzo degli eventi di Thor #9, impegnata in una pericolosa missione di intelligence riguardo l’imminente Guerra dei Reami. Scoprirete di più sul suo nuovo ruolo e sui suoi demoni interiori nelle storie di Jason Aaron e di Mike Del Mundo.

Thor #9, anteprima 01

Thor #9, anteprima 02

Thor: Roz Solomon, studi di Mike Del Mundo

Thor: Roz Solomon, studi di Mike Del Mundo

Thor: Roz Solomon, studi di Mike Del Mundo









