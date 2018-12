Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

hanno il compito di raccontare e reinventare le origini dinella miniserie omonima diche vede la luce questa settimana negli Stati Uniti.

Lo sceneggiatore e il disegnatore, intervistati da Newsarama, hanno definito la storia una vicenda di detective fantascientifica. Ambientata quando il personaggio non è ancora un super eroe bensì il detective John Jones, la miniserie sembra suggerire delle origini più oscure del previsto. Pare infatti che il protagonista fosse originariamente un poliziotto corrotto…

Orlando – Le premesse del personaggio di Martian Manhunter mi hanno sempre attratto per la loro alternatività e unicità. Ci sono un sacco di super eroi DC che mantengono dei segreti, ma lui ha deciso di non conformarsi a questa pratica quando è nei suoi panni eroici. Pare evidente a tutti che non è come noi, ma che è qui per noi terrestri. Ho sempre trovato che il suo orgoglio esibito nell’essere marziano, pur facendo ormai parte della comunità dei terrestri, fosse ammirevole, d’ispirazione. Allo stesso tempo, possiede una bontà e una compassione poco esplorate, rispetto alle qualità degli altri eroi più importanti della DC.

Ho sempre sentito una stretta connessione con lui da quando ero ragazzino, e la DC sapeva che io volevo lavorare su questo personaggio. Fortunatamente, ho potuto farlo un po’ con Martian Manhunter/Marvin the Martian, ma quell’assaggio non ha fatto altro che farmi venire ancor più fame. Poi, quando mi sono trovato su Batman/The Shadow assieme a Riley, alla fine del progetto eravamo in cerca di un’occasione di lavorare ancora assieme. Gli ho detto che avevo dei piani per Martian Manhunter e pensavo che sarebbe stata l’occasione di visibilità che merita, oltre che quella di creare un intero mondo attorno a un personaggio. Un mondo poco esplorato dalla DC.

Rossmo – A volte la gente sottovaluta gli strumenti di narrazione che abbiamo a disposizione quando facciamo fumetti. In questa serie, in particolare, ho voluto spingermi ai limiti. Quando ho lavorato sul pianeta Marte, ho eliminato le macchie di nero. Non c’è altro che linea chiara nel disegno e ho introdotto una serie di elementi per distinguere l’ambientazione. Le vignette che raccontano Marte, ad esempio, hanno tutte un bordo ricurvo, che per me rende bene il fatto che siamo nello spazio. Non so perché, ma le linee curve per me sono sinonimo di fantascienza.