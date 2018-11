tempo di lettura 2'

Il mondo sta piangendo la scomparsa di. Fan, colleghi e artisti stanno rendendo omaggio all’iconica mente creativa dietro a tanti dei più celebri super eroi. Le sue storie senza tempo, il suo carisma e la sua genialità hanno avuto un forte impatto sulle persone di tutto il mondo, e il Giappone non fa eccezione.

Ecco alcuni esempi:

Junichi Suwabe (doppiatore) – Stan Lee è scomparso… Esprimo le mie sentite condoglianze. Kohei Ashiya (direttore delle animazioni di Le Bizzarre avventure di JoJo) – Grazie per tutti i sogni, le speranze e gli eroi, Mr. Stan Lee! Suppongo che veglierai sugli eroi che hai creato dal Paradiso. Sorridendo ai cammei. Hirona Murata (doppiatrice nell’anime di Stan Lee The Reflection) – Grazie per aver lavorato con noi e averci dato speranze e sogni. Noi 9nine faremo sempre tesoro del momento in cui ti abbiamo incontrato grazie all’anime The Reflection. Masato Hayase – Ah, Stan Lee è morto… Ho appeso l’illustrazione di Spider-Man che ho ricevuto da lui nella stanza del maestro Ishinomori… Prego per la felicità di Stan Lee nell’aldilà. Kia Asamiya – Mi ricordo come se fosse ieri quando l’ho incontrato per caso in un ristorante californiano, e mi ha incoraggiato a fare del mio meglio, prima del mio lavoro su Uncanny X-Men. Grazie. Esprimo le mie condoglianze.

Il celebre autore di videogiochi Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) ha condiviso sul suo profilo Twitter una foto scattata nel suo studio.

Il character designer Tsukasa Kotobuki, ha invece condiviso un’illustrazione che ritrae Stan Lee seduto sulla spalla di Leopardon, robot della serie televisiva live action di Spider-Man prodotta da Toei.

Tantissimi fan giapponesi hanno espresso sui social network il loro cordoglio per la scomparsa di “The Man”, ricordandolo non solo per i suoi fumetti e super eroi, ma anche condividendo immagini del manga e delle serie anime a cui ha lavorato nel corso della carriera, dimostrando come la sua lungimiranza e la sua creatività siano state capace di lasciare un segno in qualsiasi tipo di pubblico.

