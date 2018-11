tempo di lettura 1'

Ventun anni e mezzo di pubblicazioni: questa “l’età” di, il manga piratesco diche non accenna minimamente ad avvicinarsi al finale. È certo che l’avventura per mare die compagni proseguirà ancora per qualche tempo, ma non ci è dato sapere quanto con esattezza.

Nel frattempo, i lettori fantasticano e fanno ipotesi su cosa possa essere lo One Piece, il tesoro più grande del mondo, verso il quale sta viaggiando la ciurma di Cappello di Paglia.

L’ipotesi che spaventa maggiormente i fan è l’eventualità di una ricompensa astratta, con la rivelazione che il vero tesoro è il viaggio stesso, i compagni di avventure o la crescita che hanno vissuto. Oda ha dunque rassicurato il suo pubblico con queste parole:

No, no, non concluderò tutto con qualcosa tipo Il Mago di Oz. Dopo aver vissuto un’avventura così grande, non sarebbe corretto non dare una ricompensa ai protagonisti.

Fonte: One Piece Podcast