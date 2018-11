tempo di lettura 2'

è il titolo del panel ditenutosi nella suggestiva cornice del Teatro San Girolamo in Lucca. Sfruttando l’importante appuntamento della convention toscana, la casa editrice milanese ha presentato al pubblico le novità editoriali che caratterizzeranno la prime metà del 2019. Presenti sul palco

Dopo le prime battute sulle uscite portate in anteprima in fiera, si è passati ad annunciare i titoli importati dal mercato americano:

– Transformers: volume unico, un prequel a fumetti del film dedicato a Bumblebee, l’Autobot più famoso e simpatico.

– Belzebubs, raccolta delle strisce comico-satiriche del fumettista finlandese J.P. Ahonen.

– The Last Days of American Crime, nuova edizione per l’opera scaturita dal primo sodalizio dell’ormai collaudato team creativo composto da Rick Remender e Greg Tocchini.

Questi i titoli realizzati da autori italiani:

– Jeff Buckley – Last Goodbye, di Micol Beltramini e Gea Ferraris.

– Marlene Dietrich, di Alessandro Ferrari e Flavia Scuderi.

È stato invitato a salire sul palco Vinci Cardona per presentare la sua prossima graphic novel, ancora in fase di preparazione e dal titolo provvisorio di Jahvé. A differenza del suo romanzo grafico d’esordio, Black Gospel, che trae ispirazione dal Nuovo Testamento, questa nuova opera sarà basata sul Vecchio Testamento, concentrandosi sul periodo che va dalla Genesi al Diluvio Universale.

Ecco i titoli della collana Project Next:

– La vedova bianca, di Fran.

– Tristerio e Vanglorio, di Federico Fabbri e Francesco Catelani.

– Il sentiero delle ossa, di Ettore Mazza.

– Graveyard Kids, di Davide Minciarone.

– Ruggine, di Francesco Vicentini Orgnani e Fabiana Mascolo.

Il vincitore del Lucca Project Contest 2019 è Andrea Frittella, che esordirà il prossimo anno con il romanzo grafico Gordiani.

In chiusura, è giunto l’annuncio che riguarda la pubblicazione sotto l’egida Edizioni BD di Squillo, di Immanuel Casto e Samuel Spano, presenti in platea e saliti sul palco a presentare il nuovo progetto.