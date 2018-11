tempo di lettura 2'

Il più grande evento editoriale voluto dalla casa editrice milanese legato a questo venerabile traguardo è senza dubbio il lancio della nuova collana Tex Willer, dedicata alla gioventù dell’eroe, quand’era ancora un fuorilegge.

Alla fiera toscana è uscito in anteprima il numero 1: Vivo o morto!. Il curatore del personaggio e sua prima penna, Mauro Boselli, ci ha rivelato altre interessanti dettagli, a partire dal fatto che il copertinista della serie, Maurizio Dotti, è stato caldeggiato da un maestro in materia: Claudio Villa.

Il frontespizio di Tex Willer è stato realizzato da Roberto De Angelis, che ha firmato la storia d’esordio della testata, articolata in quattro albi; la seconda run sarà invece di cinque e a illustrarla sarà Bruno Brindisi. De Angelis, d’altro canto, tornerà subito dopo alle matite per un’avventura in cui conosceremo l’antagonista per eccellenza, Mefisto (da giovane) e la sua degna sorella, Lily Dickart, futura Signora del Male. Ci sarà anche un personaggio realmente esistito, Kate Warne (1833 – 28 gennaio 1868), il primo detective donna americano.

Abbiamo inoltre saputo che le storyline più lunghe avranno una versione cartonata da fumetteria, con copertina inedita di Massimo Carnevale.

Villa, presente al panel, ha annunicato di essere vicino alla conclusione del suo Tex Speciale, su cui sta lavorando da diversi anni. A proposito di “Texoni”, quello del 2019 sarà disegnato da Laura Zuccheri, mentre Majo (artefice de I rangers di Finnegan) è alle prese – per la prima volta come scrittore – con una storia di Aquila della Notte, di cui sapremo più precisamente nei mesi a venire.

Veniamo alla serie regolare. Tornerà la Tigre Nera in un’ambientazione del tutto insolita, ovvero la patria del decaduto principe malese, il Borneo. Il soggetto, originariamente ideato da Claudio Nizzi e bocciato da Sergio Bonelli per l’estraneità del luogo rispetto ai canoni, è stato ripreso in mano da Boselli e sarà affidato al talento di Walter Venturi.

Il numero 700 sarà a colori, uscirà tra qualche mese e sarà disegnato da Fabio Civitelli, Per la gioia dei lettori di vecchia data tornerà Tesah. L’indiana Pawnee, figlia del Sakem Orso Grigio, è apparsa nientemeno che ne Il totem misterioso, primissima avventura di Tex. La vedremo a undici, sedici e trentasei anni; “un compito per nulla facile”, ha ammesso Civitelli.

Infine, il grande artista aretino, insieme ai fratelli Raul e Gianluca Cestaro, sarà anche il disegnatore di un racconto doppio sceneggiato da Boselli in cui riappariranno Mefisto e suo figlio Yama.