Il nuovo catalogo, distribuito in questi giorni, presenta le novità manga in arrivo prossimamente sugli scaffali delle fumetterie per. Molte di esse, come potrete riscontrare, sono state annunciate o presentate in anteprima allo stand dalla casa editrice milanese a Lucca Comics & Games 2018

– Cominciamo dal manhwa rivelazione di Koogi, che abbiamo intervistato per voi l’anno scorso alla fiera toscana; come promesso, è in arrivo la seconda stagione del suo Killing Stalking (15 x 21 cm, B, 192 pp., col., 9,90 Euro), edito da Lezhin.

– Un titolo molto interessante è senza dubbio Girl from the Other Side (12,4 x 18 cm, B, 178 pp., b/n + col., 6,50 Euro), di Nagare, attualmente in corso in Giappone per Mag Garden.

– Veniamo quindi al nuovo lavoro di Harada per Kadokawa: Color Recipe (12 x 16,9 cm, B, 192 pp., b/n, 6,50 Euro), una miniserie di due volumetti.

– Un vero e proprio cult del genere hentai è La clinica dell’amore. Questo classico del manga erotico-demenziale, firmato da Haruka Inui e pubblicato da Akita Shoten, verrà proposto nella sua edizione definitiva di grande formato composta da cinque volumi (12,4 x 18 cm, B, 464 pp., b/n, 13,00 Euro), disponibili anche in un unico box (65,00 Euro).

– A proposito di cofanetti, non potrà mancare nella libreria di tutti gli estimatori di H.P. Lovecraft l’ultima trasposizione per Enterbrain da parte di Go Tanabe della vasta produzione del Visionario di Providence: Le montagne della follia. Il box (27,60 Euro) raccoglierà quattro tankobon (12 x 16,9 cm, B, 192 pp., b/n, 6,90 Euro).

– Bloom into You (12 x 16,9 cm, B, 192 pp., b/n+ col., 6,90 Euro), di Nio Nakatani, giunto al sesto volume in patria per ASCII Media Works, è il primo yuri o girls love a entrare a far parte del catalogo J-POP.

– Ne La mia prima volta – My lesbian experience with loneliness (15 x 21 cm, B, 142 pp., col., 10,00 Euro), di Kabi Nagata per East Press, si parla ancora di amore saffico, ma con un taglio decisamente più autoriale: un’autobiografia che in Giappone ha conquistato critica e pubblico.

– Voci e altre storie (15 x 21 cm, B, 392 pp., b/n, 15,00 Euro) è la seconda raccolta di racconti del maestro dell’horror Junji Ito edita da Asahi Shimbunsha, impreziosita da commenti dello stesso sensei e da contenuti inediti.

– Imperdibile per tutti i fan di Go Nagai, come vi riportammo già a luglio, è Jeeg Hiryuden (12 x 16,9 cm, B, 192 pp., b/n, 7,50 Euro), versione più adulta e cruda del “robot d’acciaio” firmata per Dynamic Planning da Shinobu Kaze.

– In ambito mecha, un must imprescindibile è l’unica enciclopedia occidentale sull’argomento: Super Robot Files. L’esperto in materia, Fabrizio Modina, conclude con il terzo libro (16,7 x 24 cm, B, 300 pp., col., 28,00 Euro) il suo percorso di ricerca e analisi, che ha tracciato le linee guida della storia dei Super Robot dell’animazione e del Fumetto giapponese.

– Kitaro dei cimiteri – Selected stories (15 x 21 cm, B, 200 pp., b/n, 15,00 Euro) vi offre le migliori avventure della serie più amata di Shigeru Mizuki, pubblicate dal 1959 al 1967 da Kodansha.

– La collana Osamushi cresce ancora con altri tre titoli di Osamu Tezuka: Ludwig B (15 x 21 cm, B, 512 pp., b/n, 15,00 Euro), rivisitazione della vita del genio di Ludwig Van Beethoven, per Kodansha; Melmo (15 x 21 cm, B, 260 pp., b/n, 12,00 Euro), ovvero lo shojo di Shogakukan che in Italia conosciamo come I bon bon magici di Lilly; Neo Faust (15 x 21 cm, B, 432 pp., b/n, 15,00 Euro), ispirato dall’opera più famosa di Johann Wolfgang Goethe.

Fonte: Direct