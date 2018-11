Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sul sito del distributore statunitenseè stato annunciato che il nuovo adattamento di animato di, manga di, verrà trasmesso nel corso del 2019 su. È stato inoltre confermato che il nuovo anime adatterà il fumetto per intero.

Fruits Basket è stato serializzato dal 1998 al 2006 sulle pagine di Hana to Yume, rivista edita da Hakusensha, mentre il sequel Fruits Basket Another ha esordito nel 2015.

Accompagnata da due immagini promozionali dell’anime, è stata diffusa una dichiarazione di Natsuki Takaya, che ha espressamente richiesto di lavorare con uno staff totalmente diverso rispetto a quello che si è occupato della prima trasposizione animata nel 2001:

Non mi sono mai sentita negativa a proposito del progetto e non ho neanche mai pensato di non volerlo fare, ma la mia prima reazione è stata: “Cosa?”. A quel punto, ho subito avanzato alcune richieste. Una di queste era che volevo farlo con un team nuovo. Completamente nuovo. Ogni singola persona.

Ho detto [ai produttori] che se volevano riaprire il sipario avrebbero dovuto sostituire tutti. Ricostruire il mondo di “Fruits Basket” da zero. Un’altra richiesta è stata quella di non far sembrare lo stile di disegno troppo simile al mio. Da una parte perché lo stile con cui ho disegnato quel manga è ormai datato, ma soprattutto non ero in salute all’epoca, quindi il mio disegno era tremolante. Per queste ragioni ho voluto che rivedessero anche il character design.

A parte questo… be’, è stato un mix. Su alcune cose ho fornito [alla produzione] pareri dettagliati e su altre ho dato loro la mia benedizione per fare ciò che volevano. Lo staff di produzione ha prontamente accettato le mie richieste e ha lavorato per incontrarle, e sono davvero grata a tutti loro. Grazie ancora.

Mi hanno anche dato il permesso di visitare le sessioni di doppiaggio, il che mi rende felice. In realtà non faccio niente, sono solo un’osservatrice (davvero, non faccio nulla). È una vera delizia vedere le animazioni così presto.