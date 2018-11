Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Laha annunciato perla pubblicazione di un crossover tra, dopo il successo di, uscito lo scorso anno. Il nuovo incontro tra il Cavaliere Oscuro e il Velocista Scarlatto si intitolae vedrà i due – almeno inizialmente – ai ferri corti, a seguito degli eventi narrati nella miniserie-evento

Il crossover sarà pubblicato sui numeri #64 e #65 di Batman e Flash e sarà scritto da Joshua Williamson per i disegni di Guillem March, Rafa Sandoval e Jordi Tarragona, con copertine di Chris Burnham. Conseguentemente, lo scrittore Tom King si prenderà una pausa dalla testata del Cavaliere Oscuro.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del crossover The Last Cold Case:

I due più grandi detective dell’Universo DC indagano su un caso irrisolto che li porterà a scontrarsi! Come architetto principale del programma Sanctuary, che è costato parecchio a tanti, in particolare a Wally West, Batman verrà considerato responsabile… da Flash. Un caso irrisolto risalente al passato della Justice League si riapre misteriosamente, ma Batman e Flash – gli unici due eroi che hanno la possibilità di risolverlo – sono in guerra tra loro! I nostri eroi devono combattere un demone del passato, cercando di seppellire i loro demoni personali nel mentre… e nulla sarà più come prima sia per il più grande detective che per l’uomo più veloce del mondo! Ma chi sta davvero tirando i fili in questa situazione? E cosa c’entra Gotham Girl in tutto questo? L’amicizia verrà messa alla prova e il sangue sarà versato in questo titanico crossover.