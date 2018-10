Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

SALDAPRESS

a Lucca Comics & Games 2018:

annunciati Dan Panosian e Declan Shalvey

Da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre si terrà la nuova edizione di Lucca Comics & Games. SaldaPress sarà presente come ogni anno con diverse novità e anteprime, ma, soprattutto con un ricchissimo parterre di autori.

I primi sono stati annunciati, ma nel corso della conferenza stampa ufficiale della manifestazione lucchese, se ne sono aggiunti due. Due big del fumetto internazionale, che saranno ospiti dello stand saldaPress grazie alla collaborazione con la stessa Lucca Comics & Games.

Stiamo parlando di Dan Panosian e Declan Shalvey.

Dan Panosian è il creatore di SLOTS, graphic novel pubblicata negli USA da Skybound e in Italia da saldaPress che racconta la storia di Stanley Dance e il suo feroce desiderio di riscatto in una inedita e indimenticabile Las Vegas. Il volume verrà presentato in anteprima a Lucca, andando ad aggiungersi alla lunga serie di lavori che hanno reso Panosian uno degli artisti di punta della scena contemporanea, grazie alle collaborazioni con le maggiori case editrici americane, tra cui Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse, Boom! Studios e Dynamite Entertainment. Subito dopo la nascita di Image Comics, ha avuto l’onore di essere chiamato a collaborare con l’Extreme Studios per il quale ha disegnato serie che hanno venduto milioni di copie. I suoi lavori sono apparsi anche in videogiochi, film, pubblicità e serie TV. Ha co-creato il Drink and Draw Social Club, un evento che consente agli appassionati di incontrare artisti di tutto il mondo nei bar e nei pub più prestigiosi.

Declan Shalvey è il celebrato disegnatore e co-creatore, insieme a Warren Ellis, di INJECTION, una delle più sorprendenti serie degli ultimi anni, pubblicata negli USA da Image Comics e in Italia da saldaPress. Shalvey è anche il disegnatore di Deadpool, All Star Batman e Moon Knight e lo sceneggiatore di Deadpool vs. Old Man Logan e Savage Town. Oltre a lavorare regolarmente come fumettista, ha saputo costruirsi una buona reputazione anche come copertinista. Vive e lavora nella nativa Irlanda.

Nei prossimi giorni saldaPress comunicherà le date e gli orari in cui sarà possibile incontrare gli autori e le modalità per accedere alle rispettive signing session.

Altri due grandi autori, nel frattempo, vanno ad aggiungersi alla lunga lista di autori che incontreranno il pubblico allo stand saldaPress nel corso dei cinque giorni di Lucca Comics & Games.