Spoiler

Recentemente, lo sceneggiatore di Chip Zdarsky (Howard the Duck) ha annunciato che la serie terminerà con il numero #12, in uscita ilnegli Stati Uniti, tre mesi dopo il rilancio di, scritto da

Zdarsky ha colto l’occasione per parlare anche della sua nuova serie in partenza il 16 gennaio negli States: Invaders, disegnata da Carlos Magno (Planet of the Apes) e Butch Guice (Captain America), che coinvolgerà la Torcia Umana originale, Capitan America, il Soldato d’Inverno e Namor:

Sapevo di voler raccontare sui numeri #11 e #12 un paio di storie “personali” riguardanti i personaggi, ma ci tenevo a restare fuori dalla storia realizzata da Dan Slott su Fantastic Four, quindi sembra che si tratti del momento giusto per chiudere tutto quanto. Questa scelta, ovviamente, coincide con lo sviluppo di Invaders, che sarà una sorta di successore spirituale di Marvel Two-In-One. Invaders riguarderà ciò che si fa per la famiglia, come quanto visto su Marvel Two-In-One. Spero che la gente voglia dargli un’occhiata.

Osservando l’ultima tavola dell’anteprima di Marvel Two-In-One #11, albo in uscita il 31 ottobre oltreoceano, è possibile scorgere una delle tematiche personali descritte dallo sceneggiatore. In un dialogo molto accorato tra Reed Richards e Ben Grimm, il primo parla del suo legame con la scienza e delle ricerche che lui e la moglie Susan hanno condotto con i figli Franklin e Valeria nel periodo in cui sono stati lontani dalla Terra:

Avevamo chiuso con l’essere super eroi. La vita come Fantastici Quattro doveva essere incentrata sull’essere esploratori, ma ha finito per riguardare cose come spegnere incendi e saltare a capofitto nel pericolo, pronti a salvare qualsiasi cosa e chiunque… Sue e io volevamo solo… mostrare ai ragazzi il Multiverso, studiare con calma pianeti come questo, osservare da una distanza di sicurezza le stelle che esplodono. Concentrandoci unicamente sull’aspetto scientifico di ogni cosa.

Seppur fortemente incentrate sul carattere scientifico/esplorativo della missione alla base della Prima Famiglia Marvel, dalle parole di Mister Fantastic è possibile evincere un certo pregiudizio nutrito nei confronti degli altri due membri della squadra: secondo lui, Ben sarebbe stato poco a suo agio senza combattimenti e momenti frenetici. Un pensiero che sembra ferire i sentimenti dell’amico, in quanto la scelta di escluderlo è stata messa in atto senza interpellarlo.

Questa la sinossi e l’anteprima del numero disegnato da Ramón K. Perez (Nova) e colorato da Federico Blee, con la copertina di Paul Renaud:

I Fantastici Quattro sono tornati! Ma devono affrontare le conseguenze della loro assenza, sia riguardo l’universo sia all’interno della loro stessa famiglia. La Cosa e Mister Fantastic intraprendono un viaggio per correggere gli errori e guarire le ferite… a meno che non sia già troppo tardi.

