Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Non è passato molto dall’ ultima volta che vi abbiamo riportato le dichiarazioni diriguardo, il progetto con cui mercoledì scorso ha riportato sul palcoscenicolo spadaccino di poche parole di

Lo sceneggiatore è tornato a parlarne sulle pagine di Newsarama. Ecco in quali termini:

Credo che l’idea di base della Marvel di riproporre Shatterstar sia stata quella di dare visibilità a un personaggio che appariva in un film di Deadpool. Qualcosa bisognava fare, con lui. Poi si sono accorti che in quella pellicola gli capitava qualcosa di terribile e hanno capito che c’era bisogno di dire al mondo quanto il personaggio fosse figo, dato che la gente pare se ne sia scordata.

Quindi, credo che la Marvel sia consapevole del fatto che parte del pubblico non capisca il valore di alcuni suoi personaggi, i quali, però, se hanno il tempo sufficiente possono sempre dimostrarsi notevolissimi. Shatterstar ha avuto un fumetto tutto suo tredici anni fa, ma credo che ci siano un sacco di nuovi lettori, là fuori, in cerca di un protagonista davvero con le palle.

Il mio approccio a questa storia non ha niente a che vedere con il resto degli eventi dell’Universo Marvel. Ho deciso di pensare a come sarebbe stata se avessi ridotto lei e il personaggio alle loro basi. E quel che mi è balenato in mente è l’avventura di un alieno gladiatore che diventa un detective. Grandioso. Era il gancio semplice e diretto con cui potevo lavorare.

La nostra vicenda inizia con Shatterstar che prende possesso della sua nuova vita, che si è emancipato dal suo passato e dalla continuity che ha alle spalle, a suo modo.

Ora vive in un edificio assieme a un sacco di altre persone come lui: rifugiati e reietti provenienti da altre realtà e altre linee temporali. Lui è il proprietario e cerca di andare avanti con la sua vita, ma fatica a far funzionare ogni tipo di relazione umana.

Lo troviamo dopo che ha preso le distanze anche da Rictor e scopriamo perché con il proseguire della storia. Cerca di tenere insieme la propria esistenza, ma per lui non è difficile ritrovarsi con le spalle al muro e nelle tenebre.

Credo che per un tizio cresciuto solo per combattere e uccidere sia normale. Non conosce altri modi per affrontare le cose, quindi, in fin dei conti, quel che abbiamo di fronte è una dura e fredda storia di vendetta con Shatterstar come protagonista