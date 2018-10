tempo di lettura 2'

Debutta oggi in Italia, sulle pagine di X-Men Blu 12, albo edito da Panini Comics, la serie mutante X-Men: Red, lanciata a inizio anno negli Stati Uniti dallo scrittore Tom Taylor e dal disegnatore Mahmud Asrar. Destino vuole che, nelle stesse ore dell’esordio nostrano del titolo, vi riportiamo voci che vorrebbero la sua chiusura oltreoceano, a fine anno.

la Marvel ha diffuso la sinossi e la copertina, firmata da Jenny Frison, di X-Men: Red #11, scritto da Taylor (Superior Iron Man) per i disegni di Roge Antonio (Grayson). La solicitation sembra mettere un punto all’avventura editoriale della Squadra Rossa degli X-Men, capitanata dalla rediviva Jean Grey. Pur mancando un annuncio ufficiale da parte della Casa delle Idee, è possibile notare come la testata sia infatti assente dalle uscite di gennaio, ufficializzate da poche ore.

Vi ricordiamo che Tom Taylor sarà impegnato proprio a partire dal primo mese del 2019 con il rilancio di Friendly Neighborhood Spider-Man, coadiuvato ai disegni da Juann Cabal (All-New Wolverine) e che, per quanto riguarda i mutanti, è in corso una massiccia ristrutturazione, che passa dal varo della nuova Uncanny X-Men, con la saghe Disassemble e Age of X-Man, e dalla miniserie Extermination; inoltre è in lavorazione un grande crossover mutante in cui è coinvolto Rob Liefeld.

Di seguito trovate la sinossi di X-Men: Red #11 diffusa dalla Marvel:

Gli X-Men hanno combattuto duramente contro la loro potente nemica telepate, Cassandra Nova, fin dal momento in cui ha incastrato Jean Grey per l’omicidio sotto gli occhi del mondo. Sono stati ricercati, odiati. E ora… non potranno mai più lottare.

Fonte: Bleeding Cool