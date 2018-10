tempo di lettura 1'

Dopo aver esordito sul grande schermo, grazie alla trasposizione cinematografica di, le opere disi preparano ad arrivare sulle assi del palcoscenico con, adattamento teatrale del reportage a fumetti realizzato qualche anno fa dall’autore di Rebibbia nel corso di due viaggi in Siria.

Lo spettacolo diretto da Nicola Zavagli (già regista l’anno scorso di Una ballata per Corto Maltese) andrà in scena venerdì 2 novembre alle 21:30 al Teatro del Giglio, nella cornice di Lucca Comics & Games 2018.

Per accedere all’evento sarà necessario avere il biglietto e il braccialetto della fiera validi per quella giornata, richiedendo dalla mattina stessa un posto per la serata alla biglietteria del teatro, fino a esaurimento. Questa la presentazione dal sito della manifestazione toscana:

“Kobane Calling On Stage” è un atto d’amore del teatro al mondo poetico e comicissimo di Zerocalcare, ma anche un atto di solidarietà a chi ogni giorno in Siria mette a rischio la propria vita nella terribile guerra contro l’Isis. Il capolavoro di Zerocalcare “Kobane Calling” debutta per la prima volta in scena, dando vita a un atipico documentario teatrale che restituisce il senso del viaggio di un gruppo di giovani volontari partiti per Kobane, la città simbolo della resistenza curda, con l’intento di portare aiuti umanitari e raccogliere testimonianze per una cronaca alternativa della situazione siriana.

Fonte: BAO Publishing