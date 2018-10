tempo di lettura 1'

John Cassaday è il nuovo Chief Creative Officer di Humanoids Publishing, realtà fondata nel 1998 da Fabrice Giger come controparte statunitense di Les Humanoïdes Associés, storica casa editrice francese creata nel 1974 da Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Bernard Farkas e Moebius.

Cassaday, grande nome del panorama internazionale, è noto in tutto il mondo soprattutto per il suo lavoro per Planetary, su testi di Warren Ellis, e Astonishing X-Men, serie Marvel scritta da Joss Whedon. Per Humanoides, dal 2004 al 2008, ha illustrato la trilogia Io sono Legione (Je suis légion), scritta da Fabien Nury e pubblicata in Italia da Panini Comics. Queste tre opere sono valse all’artista americano altrettanti Eisner Award consecutivi come Miglior artista, rispettivamente nel 2004, nel 2005 e nel 2006.

Diverse sono poi le sue collaborazioni con altri media, tra cui spicca quello di concept artist nel team creativo per l’adattamento cinematografico di Watchmen, diretto da Zack Snyder nel 2009.

Cassaday, che tra le altre cose ha rilanciato con successo Star Wars e Captain America per la Casa delle Idee, ha confessato di essere alla sua prima esperienza in un ruolo manageriale e si è detto molto entusiasta e onorato della chiamata di Giger, promettendo diversi annunci molto interessanti all’imminente New York Comic Con, in scena dal 4 al 7 ottobre nella Grande Mela.

Fonte: The Beat