tempo di lettura 1'

La vita editoriale di Davvero, serie creata da Paola Barbato sul web nel 2011 in collaborazione con il compagno di vita Matteo Bussola, è stata tutt’altro che facile, nonostante l’idea innovativa alla base e il coraggio di proporre un fumetto dalle caratteristiche di uno shojo manga ma ambientato in Italia.

La sua versione cartacea fu annunciata da Star Comics in dodici uscite mensili, ma la pubblicazione venne sospesa con il quarto brossurato. Edizioni Arcadia, poco dopo, riprese in mano il progetto, distribuendo nel 2013 il quinto e il sesto numero, che erano in sostanza già pronti per la stampa.

Il desiderio di vedere un seguito di Davvero, almeno un settimo albo che concluda le vicende di Martina Ferrari, non è venuto mai meno nel cuore dei fan. La speranza sembrò concretizzarsi nel 2016, in occasione di Lucca Comics & Games, ma poi tutto finì in un nulla di fatto.

Ora, a distanza di due anni, quella promessa verrà mantenuta, con ogni probabilità proprio per l’imminente fiera toscana, a giudicare dall’immagine e dal commento postati su Facebook da Paola Barbato:

Buon compleanno, Martina! Per il regalo manca poco…

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi!