si avvicina sempre più. Dopo le curiosità legate all’attesissimo numero 224 di, che sarà disponibile alla fiera in un formato davvero sontuoso presenta altre due novità che saranno in anteprima assoluta alla kermesse toscana. Si tratta di due, ospitati in altrettanti, conin compagnia di due beniamini degli aficionados di via Buonarroti 38.

Partiamo da Dylan Dog/Morgan Lost Team Up, storia doppia scritta da Roberto Recchioni, Claudio Chiaverotti e disegnata da Val Romero, prologo alla terza stagione del cacciatore di serial killer di New Heliopolis. La prima parte, intitolata Incubi e Serial Killer (17 x 23 cm, 64 pp., B, col., 3,50 Euro), con copertina di Fabrizio De Tommaso, uscirà in edicola il prossimo 23 novembre.

Ne avevamo avuto il sentore a Napoli Comicon: a ventisei anni di distanza dall’ultima rimpatriata, i personaggi creati da Tiziano Sclavi e Alfredo Castelli si ritroveranno fianco a fianco in un racconto che spazia dai giorni della Seconda Guerra Mondiale al futuro prossimo, attraversando l’intero universo bonelliano. L’incontro tra l’Indagatore dell’Incubo e il Detective dell’Impossibile avverrà all’interno del decimo Maxi Martin Mystère (16 x 21 cm, 192 pp., B, b/n, 6,90 Euro); sceneggiato da Carlo Recagno e illustrato da Giovanni Freghieri, arriverà in edicola e in fumetteria il 28 novembre, ma i visitatori di Lucca potranno trovarlo nei giorni della manifestazione (31 ottobre – 4 novembre) allo stand della casa editrice milanese, con tanto di copertina-poster variant, firmata da Angelo Stano.

Fonte: Sergio Bonelli Editore