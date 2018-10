tempo di lettura 2'

Tra le novitàpreviste per i mesi conclusivi del 2018, annunciate sulle pagine dell’ultimo numero del catalogo, spicca senza alcun dubbio la serie inedita, dedicata alla gioventù del nostro eroe.

Molte altre, ovviamente, sono le proposte di fine anno di via Buonarroti 38. Andiamo a scoprirle insieme:

– Vivo o morto!, di Mauro Boselli e Roberto De Angelis, è il primo episodio di Tex Willer, previsto per novembre. Sappiamo già praticamente tutto al riguardo, ma dobbiamo rettificare un dettaglio per nulla secondario: il formato del brossurato, rigorosamente in bianco e nero, sarà quello classico (16 x 21 cm, 3,20 Euro) e non quello divenuto ormai uno standard (17 x 23 cm) per gli albi a 64 pagine.

– A novembre debutterà un’altra collana, in occasione dei vent’anni dell’affascinante detective creata da Giancarlo Berardi: Julia – I casi archiviati (16 x 21 cm, B, 128 pp., 4,00 Euro) sarà totalmente a colori e riproporrà le migliori avventure della criminologa. Si partirà con Gli occhi dell’abisso, di Berardi e Luca Vannini, mentre a dicembre toccherà a Oggetto d’amore, di Berardi e Corrado Roi.

– Sempre a novembre, in fumetteria, ecco un’ulteriore chicca dal mondo di Dragonero dopo l’Atlante: si tratta del Taccuino di Dragonero (14 x 21 cm, B, 176 pp., col., 15,00 Euro), con gli ideatori della fortunata serie fantasy, Luca Enoch e Stefano Vietti, che ci consegnano il prezioso diario di viaggio di Ian Aranill.

– Un fumetto molto atteso, non solo dai i fan del BVZM dopo l’annuncio a Napoli Comicon, è certamente Martin Mystère e il Grande Zirmani – Il fantasma del museo (16 x 21 cm, B, 80 pp., col., 4,90 Euro), di Alfredo Castelli, Raul Cremona e Paolo Ongaro, che uscirà a dicembre.

– Dopo l’arrivo in fumetteria a novembre, farà il suo esordio il mese successivo in edizione economica (17 x 23 cm, B, 64 pp., col., 3,50 Euro) Mister No Revolution, con la storia Brucia, ragazzo brucia!, di Michele Masiero e Matteo Cremona.

– A dicembre si concluderà con la seconda parte Dylan Dog/Morgan Lost Team-Up (17 x 23 cm, 64 pp., B, col., 3,50 Euro), di Roberto Recchioni, Claudio Chiaverotti e Val Romero, preludio alla terza stagione del cacciatore di serial killer di New Heliopolis.

– Vi ricordiamo, infine, che a dicembre uscirà il ventinovesimo appuntamento annuale con Nathan Never Speciale: Joseph & Mary (16 x 21 cm, 160 pp., B, b/n, 5,90 Euro), di Michele Medda e Germano Bonazzi.