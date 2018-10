tempo di lettura 1'

non è l’unico personaggio a commemorare nel 2018 un anniversario importante:, l’affascinante detective con le fattezze dicreata dae lanciata nell’ottobre 1998, compie infatti vent’anni di vita editoriale.

Per celebrarla, oltre al già citato numero 100 in edizione oro, la casa editrice milanese presenterà a Lucca Comics & Games 2018 tre novità in anteprima che la riguardano:

– Come vi abbiamo anticipato a inizio mese, alla kermesse toscana esordirà con il primo numero I casi archiviati, la nuova serie mensile che ripropone a colori le migliori indagini della criminologa. Si partirà ovviamente con Gli occhi dell’abisso (Julia 1, ottobre 1998), di Berardi e Luca Vannini, che arriverà poi in edicola il prossimo 15 novembre.

– Per la stessa data è prevista in fumetteria e in libreria Sognare, forse morire (Julia 118, luglio 2008), una delle storie indimenticabili della testata regolare, scritta da Berardi in coppia con Maurizio Mantero, e disegnata da Laura Zuccheri. Per Lucca sarà ristampata in versione deluxe, un cartonato da 144 pagine, al prezzo di 19,00 Euro.

– Dulcis in fundo, presso lo stand Bonelli sarà disponibile la versione variant (5,00 Euro), con copertina al profumo di rose de I tre segugi, l’albo numero 242 della collana, in uscita il 2 novembre. La storia è firmata da Berardi e Lorenzo Calza ai testi e da Francesco Bonanno alle matite.

Fonte: Sergio Bonelli Editore