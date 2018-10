Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

arriva in fumetteria e in libreria, la nuova graphic novel di, autore di

Di seguito trovate la sinossi e un’anteprima sfogliabile del cartonato (16 x 23 cm, 176 pp., col., 18,00 Euro) edito da BAO Publishing, oltre al comunicato ufficiale del lancio.

In una Cefalù sospesa tra la antico e moderno, Stefano vive in una perenne atarassia, disinteressato alla vita, in attesa del ritorno, come ogni anno di un amore inespresso, un’amica che torna in Sicilia ogni estate. Lei è la sirena che lo ha irretito, con il suo canto, lasciandolo privo di volontà, ma di sirene, a Cefalù, è meglio non parlare. Un anziano pescatore, una donna che vive alla finestra in attesa del marito disperso in mare anni prima, un gatto apparentemente senza padroni sono tra le vittime delle sirene, o dell’idea delle sirene: hanno perso qualcosa, qualcuno, che è partito per non fare più ritorno, lasciando un vuoto impossibile da spiegare a parole nelle loro esistenze. Sarà proprio Stefano, incompiuto e goffo, a diventare il fulcro delle loro storie e a impararle, scoprendone i segreti, per consentire alla vita, rimarginato il dolore, di ricominciare. Un libro intenso, maturo, compiutissimo e profondo, segno della maturità artistica di un Giulio Macaione in stato di grazia.

Stella di mare

Nell’assolata estate siciliana tutto può succedere, a patto di non rimanere ancorati al passato. Stefano ha poco più di vent’anni e prendere delle decisioni, scegliere un obiettivo, andare via… sembra terrificante. È molto più semplice rimanere in paese, immobile, ad aspettare che Marina un’estate dopo l’altra torni a distrarlo. Arriverà il momento di scontrarsi con il futuro e rinsavire dal canto delle sirene che sembra aver irretito l’intera Cefalù. Ma dove finisce la superstizione e iniziano i segreti taciuti?

Stella di mare

tra le lenzuola

la nostra barca non naviga, vola…

– Lucio Dalla

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Stella di mare il nuovo attesissimo graphic novel di Giulio Macaione, già autore di Basilicò (BAO, 2016).

Le prime date del tour di presentazione del libro:

2 ottobre, Bologna – in anteprima

IGOR Libreria presso Senape Vivaio Urbano in Via Santa Croce 10/ABC, ore 19. Presentazione e firma copie.

19 ottobre, Palermo

La Feltrinelli in Via Cavour 133, ore 18. Presentazione e firma copie.

31 ottobre-4 novembre, Lucca Comics & Games

Firmacopie allo stand BAO Publishing.

Stella di mare è disponibile in libreria e fumetteria dal 4 ottobre 2018

Giulio Macaione (nato a Catania nel 1983) è cresciuto a Palermo ma vive a Bologna, dove si è diplomato all’Accademia di Belle Arti. Debutta nel 2005 con il corto Mortén, vincitore del concorso “Otto tavole per Mondo Naif” indetto da Kappa Edizioni. Sempre con Kappa, pubblica i romanzi grafici The Fag Hag e Innamorarsi a Milano, entrambi su testi di Massimiliano De Giovanni. Con Comma 22 pubblica Ofelia, tradotto anche in Francia da Edition Physalis. Con Renbooks pubblica I colori del vicino. Nel 2016 pubblica il suo primo graphic novel per la Casa editrice BAO Publishing, Basilicò. Nel 2018 realizza per la Casa editrice americana BOOM! Studios il graphic novel Alice from dream to dream. Nello stesso anno pubblica il suo nuovo graphic novel per BAO Publishing, Stella di mare.