tempo di lettura 3'

Come annunciato allo scorso Napoli Comicon porterà in Italia, l’attesissimo manga pubblicato in Giappone sulle pagine di, rivista ammiraglia di. Il fumetto, scritto dae disegnato dal maestro, esordirà il prossimocon due copertine variant esclusive per le fumetterie.

La prima versione (11,5 x 17,5 cm, B, pp. 192, b/n, 5,90 Euro) sarà firmata da un artista italiano ben noto ai lettori di Orfani – Nuovo Mondo, Matteo De Longis, il quale sarà ospite della casa editrice perugina a Lucca Comics & Games 2018.

La seconda (11,5 x 17,5 cm, B, pp. 192, b/n + col., 6,90 Euro) sarà un’edizione Limited a tiratura limitatissima, con sovraccoperta in PVC trasparente “effetto pietra”, prime pagine a colori e poster interno illustrato dallo stesso Boichi.

Vi lasciamo alla sinossi di Dr. Stone 1, alle due copertine e al relativo comunicato di Star Comics.

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo… Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! S’alza il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction!

DR.STONE N. 1 ANCHE IN VARIANT COVER EDITION BY MATTEO DE LONGIS

E IN UNA SPETTACOLARE LIMITED EDITION!

Continua la serie di variant cover edition pubblicate da Star Comics per il prossimo mese di Novembre: dopo X-O MANOWAR Nuova Serie n. 4 (Giuseppe Camuncoli) è in arrivo quella di DR.STONE n. 1. Firmata dal giovane e talentuosissimo Matteo De Longis, nostro ospite a Lucca Comics & Games 2018, andrà a inaugurare la serie shonen più attesa di quest’autunno, in cui avventura, divertimento… e scienza la faranno da padroni! Inoltre, DR.STONE n. 1 sarà disponibile anche in edizione Limited a tiratura limitatissima con un’esclusiva sovraccoperta in PVC trasparente “effetto pietra”, prime pagine a colori e poster interno illustrato dal maestro Boichi! Entrambi i volumi saranno disponibili solo in fumetteria a partire dal 31 Ottobre… non restate di sasso, fiondatevi a collezionarli!

#SCIENCEPOWER!

Dal 31 Ottobre Dr.STONE n. 1 sarà disponibile in fumetteria in edizione Limited con sovraccoperta in PVC “effetto pietra”, pagine a colori e poster interno, e in edizione Variant Cover illustrata da Matteo De Longis!

Matteo De Longis nasce a Bergamo nel 1979: dopo gli inizi come grafico collabora con Marvel – AVENGER: THE INITIATIVE e SKY DOLL: SPACESHIP, come copertinista – e con la casa editrice francese Soleil – VOX –; sempre in qualità di copertinista lavora per Bonelli a DYLAN DOG COLOR FEST 14 e a ORFANI – NUOVO MONDO. Ama definire se stesso “dream designer”.

DRAGON VARIANT 245

Dr.STONE n. 1 Variant Cover Edition

R. Inagaki, BOICHI, M. De Longis

11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, € 5,90

Data di uscita: 31/10/2018, in fumetteria

DRAGON LIMITED 245

Dr.STONE n. 1 Limited Edition

R. Inagaki, BOICHI, M. De Longis

11,5×17,5, B, b/n e Col., pp. 192, € 6,90

Data di uscita: 31/10/2018, in fumetteria

La preview cartacea del volume (regular edition) sarà disponibile nelle fumetterie aderenti all’iniziativa dei FREE COMIC BOOKS DAYS di Edizioni Star Comics.

