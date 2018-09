tempo di lettura 1'

La pagina Facebook ufficiale diha da poco svelato quali saranno gli autori presenti a, kermesse toscana in scena

Sull’immagine riassuntiva – che vi proponiamo in coda al pezzo – spiccano i nomi di Zerocalcare (che presenterà il cofanetto con i due volumi di Macerie prime), Leo Ortolani (per l’attesissima graphic novel di Cinzia), Skottie Young (che torna nella principale fiera del Fumetto italiana dopo due anni per concludere l’esperienza di Odio Favolandia) e J.M. Ken Niimura (artista di I Kill Giants, fumetto recentemente adattato per il grande schermo e riproposto in una nuova edizione da BAO).

Qui trovate le novità che saranno presenti allo stand. Ecco come la casa editrice milanese ha annunciato i propri talent su Facebook: