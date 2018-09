tempo di lettura 3'

ha annunciato sulle pagine dile novità relative alle produzioni originali italiane in uscita in fumetteria e in libreria nei mesi di

Nomen Omen, la saga crossmediale firmata da Marco B. Bucci e Jacopo Camagni (entrambi ospiti della casa editrice alla prossima edizione di Lucca Comics & Games), vedrà due nuove uscite il mese prossimo: il romanzo The Fall (13,5 x 21 cm, C, 240 pp., b/n, 19,00 Euro), ambientato dopo la prima parte dell’epopea, e Dream On (17 x 26 cm, C, 112 pp., col., 15,00 Euro), secondo volume a fumetti, il quale sarà proposto anche con una variant cover ancora da svelare.

Queste le sinossi dei due volumi:

Un nuovo immancabile tassello della saga cross-mediale che sta rivoluzionando il genere fantasy in Italia! Cosa è accaduto tra la l’ultima pagina del primo volume di Nomen Omen e la prima del secondo? Dodici capitoli, dodici storie che rivelano il destino dei personaggi dell’epopea magica che è già un fenomeno. Un romanzo corale scritto da Marco B. Bucci con le illustrazioni di Jacopo Camagni, creatori della serie. Becky è una giovane e talentuosa ragazza di New York City, con una coppia di madri amorevoli, alcuni amici fidati e un fardello di dolore e sensi di colpa che si porta appresso. Becky, però, è anche una strega senza più un cuore che ha intrapreso un nuovo viaggio, in un nuovo mondo, tra creature ambigue e dominatori potenti. Quale sarà il suo ruolo in tutto questo, sta appena cominciando a scoprirlo… Il volume sarà disponibile anche con una speciale variant FX!

Nello stesso mese è in arrivo anche CTRL-Z vol. 2: Hue (17 x 26 cm, C, 128 pp., col., 14,00 Euro) di Alessandra “Alyah” Patanè, presente anche lei a Lucca Comics & Games 2018:

Hugo Viennese ha scoperto Changce, un’app capace di sovrascrivere l’ultima azione da lui compiuta con una migliore. La sua esistenza è stravolta e ora ha tutto ciò che desidera: amore, fama e… ottimi voti a scuola. Ma il destino, si sa, non regala nulla, e per il ragazzo è giunto il momento di pagare un conto estremamente salato.

Stesso periodo d’uscita per ControNatura vol. 3 (17 x 26 cm, C, 96 pp., col., 14,00 Euro), cartonato conclusivo della saga creata da Mirka Andolfo, disponibile anche con una variant cover di Giorgio Cavazzano:

L’emozionante conclusione della saga creata da Mirka Andolfo (Wonder Woman, Bombshell), un vero blockbuster italiano che si sta per trasformare in un successo internazionale! L’antico e malvagio dio-lupo che abita al suo interno, lotta per prendere il sopravvento su Les, e l’organizzazione che ha sconvolto la sua vita è pronta a fare qualunque cosa per mettere le mani sul suo potere. Giunge al termine la storia fra fantasy ed erotismo che ha cementato il talento di Mirka Andolfo come autrice completa. Campione di vendite a Lucca Comics per due anni consecutivi.

Unico volume annunciato per novembre, Somnia – Caccia al tesoro (17 x 26 cm, C, 128 pp., col., 16,00 Euro), opera di Liza E. Anzen e Federica Di Meo, anch’esse presenti alla kermesse toscana.

Qual è il tesoro più prezioso del mondo? Un ragazzo con un sogno impossibile si metterà alla ricerca dell’ultimo Somnia rimasto al mondo, un artefatto in grado di esaudire ogni desiderio. Un’incredibile avventura carica di mistero e magia in un volume unico di grande formato e interamente a colori dedicata ai nuovi e ai vecchi lettori.

