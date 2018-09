tempo di lettura 2'

Il conto alla rovescia per la 52° edizione di Lucca Comics & Games (31 ottobre – 4 novembre) è ormai iniziato, e comincia a infoltirsi la variegata rassegna di ospiti internazionali che interverranno quest’anno alla kermesse toscana. Altri grandi nomi si aggiungono in questi giorni a quelli già annunciati in precedenza, quali Leiji Matsumoto, Dave McKean, Junji Ito e Arthur Adams.

Come appreso nelle ultime ore, si unirà loro una vera e propria leggenda dei comics americani, Neal Adams, autore amatissimo sia dai fan DC Comics che Marvel. Per la Distinta Concorrenza ha cesellato un indimenticabile ciclo di Deadman, oltre alla run su Lanterna Verde/Freccia Verde al fianco di Dennis O’Neil, e varie storie di Batman. Per la Casa delle Idee il suo contributo più importante è quello legato ai due super gruppi più iconici della major americana: Avengers e X-Men.

La lista non finisce qui: dopo Junji Ito Star Comics ha annunciato Trevor Hairsine, artista inglese il cui enorme talento abbiamo ammirato recentemente nelle miniserie Valiant Divinity ed Eternity, e Jean-David Morvan, sceneggiatore francese di fama internazionale, che ha firmato la graphic novel Wolverine: Saudade (per le matite di Philippe Bouchet) e che ha lavorato con alcune delle più grandi case editrici d’oltralpe come Soleil, Delcourt e Glénat. Per quest’ultima ha ideato insieme a Patrice Louinet la collana Conan il Cimmero, di cui ha scritto il primo volume, La regina della Costa Nera, disegnato da Pierre Alary. Il secondo capitolo della serie, Colosso nero, su testi di Vincent Brugeas, è stato illustrato da Ronan Toulhoat, il quale sarà anch’egli presente in fiera.

Fonti: Lucca Comics | Star Comics