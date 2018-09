tempo di lettura 1'

Sul numero di ottobre di Big Gangan, rivista nipponica edita da Square Enix, è stato annunciato un manga tratto da Goblin Slayer Gaiden 2: Tsubanari no Daikatana, il romanzo spin-off della serie di light novel Goblin Slayer scritta da Kumo Kagyu e illustrata da Noboru Kannatuki.

L’adattamento disegnato da Takashi Minakuchi sarà proposto sull’applicazione di Square Enix Manga Up! e sul sito Gangan GA insieme al romanzo, che sarà composto da nove capitoli.

La serie di light novel ha esordito in Giappone nel 2016, e finora ne sono stati pubblicati sette volumi; da essi è stato tratto un manga disegnato da Kosuke Kurose per il mensile Big Gangan; è stata recentemente annunciata la pubblicazione proprio di questo fumetto nel nostro Paese, sotto le insegne di J-POP, mentre l’adattamento animato, che esordirà il 6 ottobre, sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Ambientata in un mondo di violenza e massacri, la saga ha per protagonista Goblin Slayer, avventuriero armato di spada e scudo che stermina i goblin che infestano boschi e annientano villaggi, dato che nessun guerriero incaricato dalla propria Gilda intende occuparsene, preferendo uccidere creature più ambite, come draghi e arcidemoni.

Fonte: Anime News Network