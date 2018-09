tempo di lettura 2'

, da poco disponibile in versione cartacea e digitale, ha reso noto quali sono le novitàpreviste per il mese di, le quali faranno parte delle primizie presenti alla prossima edizione di

– Proprio alla città toscana è dedicato Dampyr 224: Il santo venuto dall’Irlanda, albo incentrato sul patrono di Lucca, San Frediano, e annunciato alla scorsa edizione. Scritto da Mauro Boselli e disegnato da quattro veterani della serie, Michele Rubini, Nicola Genzianella, Michele Cropera e Majo, vedrà inoltre le illustrazioni di Paolo Barbieri, Ivan Cavini, Alberto Dal Lago, Antonio De Luca, Edvige Faini, Angelo Montanini, Daniele Orizio, Lucio Parrillo e Luca Zontini. Il fumetto sarà disponibile in due formati, in quello da fumetteria (22 x 31 cm, C, 128 pp., col., 25,00 Euro) e nel consueto da edicola (16 x 21 cm, 96 pp., col., 3,50 Euro).

– Attesissimo da tutti i fan di Dragonero è senz’altro il secondo episodio di Senzanima, intitolato Fame e proposto in anteprima – come il precedente – in un elegante cartonato (22 x 30 cm, 80 pp., col., 16,00 Euro), come ci era stato anticipato a Napoli Comicon. Il volume sarà firmato da Stefano Vietti e Ivan Calcaterra.

– A novembre ci sarà inoltre l’attesissimo esordio dell’ambizioso progetto Mister No Revolution. Il primo capitolo, Vietnam (22 x 30 cm, 144 pp., col., 23,00 Euro), vedrà ai testi Michele Masiero e alle matite Matteo Cremona.

– Io sono Zagor (18 x 25 cm, C, 384 pp., col., 30,00 Euro), a cura di Moreno Burattini, inaugurerà una nuova linea di volumi nata per celebrare i protagonisti del pantheon bonelliano.

– Un altro appuntamento imperdibile per gli amanti del brivido a tinte forti è la prima parte di Dylan Dog/Morgan Lost Team Up (17 x 23 cm, 64 pp., B, col., 3,50 Euro), di Roberto Recchioni, Claudio Chiaverotti e Val Romero, che lancerà alla grande la terza stagione del cacciatore di serial killer di New Heliopolis.

– A proposito di team-up, Martin Mystère Maxi 10 (16 x 21 cm, 192 pp., b/n, 6,90 Euro) ne proporrà uno storico: quello tra l’Indagatore dell’Incubo il Detective dell’Impossibile. Intitolato semplicemente Dylan Dog e Martin Mystère, sarà affidato a Carlo Recagno e Giovanni Freghieri.

– Tra due mesi avverrà anche il debutto in edicola di Sessantotto (17 x 23 cm, 64 pp., B, b/n, 3,50 Euro), il primo numero illustrato da Luca Casalanguida di Cani Sciolti, la nuova serie di Gianfranco Manfredi.

Meritano nondimeno una menzione: Dragonero Magazine 2018 (16 x 21 cm, 176 pp., col., 6,90 Euro), di Vietti, Luca Enoch, Giancarlo Olivares, Cristiano Cucina e Francesco Rizzato; il cartonato Julia: Sognare, forse morire (22 x 31 cm, 144 pp., b/n, 19,00 Euro), di Giancarlo Berardi, Maurizio Mantero e Laura Zuccari, una delle storie più belle del personaggio, ideale per celebrare il ventennale della criminologa; il Dylan Dog Color Fest 27: Il male infinito (16 x 21 cm, 96 pp., col., 4,90 Euro), realizzato in qualità di autore unico da Carlo Ambrosini.