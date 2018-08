tempo di lettura 3'

L’esordio diè avvenuto in stretta concomitanza con l’edizione 2018 di Napoli Comicon, lo scorso fine aprile. Il fumetto diè la trasposizione della light novel, scritta dae illustrata da(responsabile anche del character design originale).

L’enorme successo internazionale dell’adattamento anime dei romanzi (disponibile sulla piattaforma streaming di Crunchyroll) è stato un biglietto di presentazione tutt’altro che trascurabile per Planet Manga; l’etichetta dedicata al Fumetto orientale di Panini Comics ha presto annunciato una serializzazione mensile del seinen targato Kadokawa, tant’è che per il prossimo 30 agosto è prevista l’uscita del quinto volume.

Il punto di forza del progetto è senza dubbio la sua commistione di surrealismo e realtà storica, fondato su una premessa davvero bizzarra che poteva scaturire solo da un’estrosità sfrenata di matrice nipponica. La vicenda è ambientata in una distopica Europa d’inizio XX Secolo e si apre nel giugno del 1923, quando si sta disputando un violento scontro tra potenze rivali, che rimanda chiaramente a una versione sui generis della Grande Guerra (1914 – 1918); l’Impero Tedesco, denominato semplicemente l’Impero, è impegnato senza sosta a difendere i propri confini dalle armate dell’Alleanza dell’Intesa, un’evidente allusione alla Triplice Intesa, composta da Francia, Gran Bretagna e Russia.

La tecnologia di questo mondo ha una natura totalmente diversa da quella a cui siamo abituati, così come l’ingegneria bellica, fondata non sulla scienza ma sulla magia. Le truppe di terra possono perciò contare sul supporto di speciali reparti volanti, i Maghi dell’Aviazione. Non c’è limite d’età per farne parte, basta avere i requisiti necessari. Al tal proposito, la protagonista è uno straordinario prodigio di poco più di dieci anni, una ragazzina dal talento e dall’intelligenza fuori dalla norma. È stata inquadrata nell’esercito con un grado da ufficiale e non ha nulla che l’accomuni ai suoi coetanei; un cinismo inquietante la rende spietata con i nemici e insensibile verso chi la circonda, guidata unicamente da un egoismo smisurato e da un’ambizione senza limiti o compromessi.

Tanya Degurechaff non è una bambina, è un vero demonio, dentro e fuori il campo di battaglia, ma nasconde un segreto sconcertante e una colpa con cui confrontarsi. Ogni retroscena viene spiegato nei primi capitoli del fumetto; tuttavia, non vogliamo rovinarvi la sorpresa, che conferisce a quest’opera una connotazione fantasy totalmente inusuale.

Il racconto della Tojo, di cui abbiamo già apprezzato lo stile accattivante in Code Geass – Oz The Reflection, è brillante e spigliato; entra subito nel vivo dell’azione per poi presentarci con un flashback lo strabiliante antefatto. Le didascalie, come schede di approfondimento, spiegano eventi e personaggi appartenenti alla nostra cultura ed esperienza, e unite al tratto piuttosto realistico tipico di questa tipologia di manga risultano in contrapposizione con il soggetto di genere fantastico, con la sua paradossale protagonista, con i frequenti salti nella nostra dimensione e gli interventi del soprannaturale; il tutto produce una sensazione dal sapore esotico che rende ogni tavola particolarmente intrigante.

Non c’è traccia di sospensione dell’incredulità, e forse questo effetto è volutamente evitato dall’autrice, così che il lettore sia conscio di essere di fronte a un colossale meccanismo ludico da scoprire e godere come un gioco, un divertimento narrativo che assomigli a una riflessione sull’insensatezza dell’esistenza.