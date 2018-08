tempo di lettura 1'

Dalla propria pagina Facebook ufficiale,ha annunciato che all’edizione 2018, in programma, ospiterà in collaborazione conun artista d’eccezione:, il leggendario disegnatore di

Ecco il messaggio diffuso dall’organizzazione dell’evento:

Sin dal suo esordio con “Longshot”, Arthur Adams è stato uno degli autori più amati da critica e pubblico, nonché uno dei più influenti per numerose generazioni di artisti in tutto il mondo realizzando tra l’altro numerose copertine per Marvel e DC. Il fumettista sarà ospite di Lucca Comics& Games 2018 in collaborazione con Panini Comics Italia:http://bit.ly/2LSDPwq #LuccaIsRespect

Vi ricordiamo che, in precedenza, Panini Comics aveva già annunciato la presenza di David Lopez: per l’occasione, il disegnatore di Captain Marvel e All-New Wolverine presenterà nella città toscana Blackhand Ironhead, serie realizzata come autore completo e lanciata lo scorso anno da Panelsyndicate.