Salutati i creatori, Jessica Jones è stata da poco rilanciata danella linea, che permette ai lettori di leggere in una sola volta interi archi narrativi (proprio oggi esce il secondo numero).

La sceneggiatrice è stata recentemente intervistata in merito alle nuove avventure dell’investigatrice dell’Universo Marvel:

Questo incarico mi ha entusiasmata e terrorizzata. Quando mi hanno chiamata mi sembrava di sognare e immaginare le possibilità è stato eccitante. Poi, la dura realtà arriva e capisci quanto sia alta l’asticella, in che modo potrai mai fare onore alla grandezza che ti ha preceduta, pur percorrendo un sentiero tuo e creando qualcosa di nuovo.

Per quanto riguarda l’ambientazione e i toni, mi sono innamorata di Kate Bishop e della sua Los Angeles neo-noir. Abbandonarla è meno doloroso, dato che mi rimane West Coast Avengers, ma tornare ad avventure hard boiled a New York, con Jessica, è incredibilmente bello.

Sono una grande fan di Luke Cage, così come del loro matrimonio, uno dei pochissimi che dura da tanto tempo. Sono sexy e divertentissimi insieme. La loro dinamica è incantevole. Mi sono divertita a esplorarla, anche se a piccole dosi. Dato che questa è la serie di Jessica, Luke non appare nel secondo numero, ma farà un importante ritorno nel terzo. E ci sarà anche nella “seconda stagione” della storia.

Tendo a credere che una delle cose grandiose degli investigatori privati sia che conoscono tutti, e che tutti, in qualche modo, sono in debito con loro. La sensazione che ogni cosa sia connessa è parte di ciò che rende il loro mondo affascinante. Mi piace davvero un sacco Elsa Bloodstone. La infilerei in ogni storia. Ma ho dovuto sudarmela con i piani alti per includerla in Jessica Jones, perché non è che sia proprio il personaggio ideale per le sue storie.

Il che è esattamente il motivo per cui la volevo così tanto. Che cosa ci fa un folle personaggio sopra le righe e cacciatore di mostri come Elsa Bloodstone, con il suo metro e mezzo di capelli rossi, con i suoi pugnali, dentro una storia metropolitana e di criminali? Jessica ed Elsa condividono una scena nel numero #2, che è in assoluto la mia preferita. Un interrogatorio decisamente non convenzionale che credo piacerà molto ai lettori.

Misty Knight è un personaggio grandioso, che immediatamente ha un impatto sulla storia, anche solo visivamente. Prende possesso della pagina e ha una dinamica complessa e interessante con Jessica, divertente da scrivere. Per quanto riguarda le mie creazioni, Cellino e McGill, sono frutto di una mia discussione con altri scrittori in cui dicevamo che l’Universo Marvel ha una carenza di agenti della Polizia di New York interessanti. Anche solo per ruoli ricorrenti e minori. Di reporter ne abbiamo a dozzine, ma di poliziotti non molti. Cellino e McGill non faranno ancora capolino nel primo arco, ma probabilmente nel secondo. E spero che altri sceneggiatori inizino a utilizzarli.

Blind Spot sarà un arco narrativo di cento pagine. Quindi, nei primi tre numeri, sarà concluso e ospiteremo anche una storia indipendente di altre venti, che preparerà la strada per quello successivo. Quelle venti pagine sono una specie di episodio claustrofobico, tutto giocato nell’appartamento di Jess e Luke. Sarà divertentissimo e, credo, inaspettato. Anche se vi lascerà brutalmente in sospeso per la seconda stagione.