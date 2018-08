tempo di lettura 2'

Il tema della scienza che sta alla base delle dinamiche fantastiche di anime e manga non è un argomento nuovo: gli universi di Astro Boy, Dragon Ball, Pokémon o quello di L’Attacco dei Giganti, sono stati tutti oggetto di mostre incentrate sugli aspetti tecnologici, fisici e addirittura zoologici delle loro ambientazioni.

Il famosissimo franchise di Gundam ha ispirato seri dibattiti nel governo giapponese, e ha aiutato i ricercatori a scoprire come applicare certi elementi presenti nelle storie dei giganteschi robot da guerra in veri veicoli spaziali.

L’autore Rikao Yanagita, conosciuto per Anime University – L’improbabile scienza dei cartoni animati giapponesi, edito in Italia da Kappa Edizioni e per il più recente The Science of Attack on Titan (“La scienza di L’Attacco dei Giganti”), disponibile anche in lingua inglese, ha scritto un nuovo libro: Kuso Kagaku Dokuhon Horobi no Jumon de, Jibun ga Horobiru!, edito da Kadokawa e uscito in Giappone lo scorso 24 luglio.

L’opera raccoglie tutte quelle domande che possono scaturire guardando una serie di anime molto popolari e dà loro una risposta scientifica. L’indice del libro è organizzato per quesiti e i lettori potranno trovare risposta a una serie di misteri quali: cosa succede dopo che viene distrutto il castello volante in Laputa – Castello nel cielo? Perché i Pokémon di Ash sembrano più forti degli altri Pokémon? Come funzionano gli impressionanti poteri opposti di Todoroki di My Hero Academia, il pugno di Saitama di One-Punch Man, o i poteri dei personaggi di Bungo Stray Dogs?

Shizuka di Doraemon non fa il bagno troppo spesso? O ancora, si può davvero eliminare un Gigante con il meccanismo di manovra tridimensionale?

Yanagita ha scritto una moltitudine di libri per spiegare la scienza ai più giovani attraverso popolarissime serie animate. Un fatto curioso sull’autore è che il suo nome, Rikao, si scrive “理科雄”, che può essere tradotto come “scienza” (理科) e “uomo” (雄); nome che non è stato dato a caso, dato che il padre lo ha scelto come tributo al cosmonauta Yuri Gagarin, che è diventato il primo uomo nello spazio circa due mesi prima della nascita di Rikao Yanagita.

Fonte: Anime News Network