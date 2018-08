Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, storico mensile nato nel febbraio 1978 (nelle edicole dal novembre 1989) edito da, è disponibile con il numero. Siamo lieti di presentarvi copertina e sommario della suddetta uscita nel classico formato spillato (24 x 33 cm) con, al prezzo di

7 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum del fumetto proposto nelle edicole, fumetterie e librerie italiane. Le rubriche: Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (per non perdere uscite sfiziose), Il Rinoceronte in carica (la rubrica di Daniele Daccò, direttore del portale Orgoglio Nerd), approfondimenti (questa volta sulla prossima stagione del cinema d’animazione nell’autunno-inverno italiano), sFUMature (la rubrica disegnata di Giuliano Piccininno sul pazzo mondo dei fumetti e dei suoi abitanti), Strumenti (sulla sempre più numerosa saggistica dedicata a fumetto, illustrazione e cinema d’animazione)… e le strisce fra satira sociale e graffiante ironia di Renzo & Lucia con testi & disegni di Marcello!